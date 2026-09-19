Un productor rural denunció el robo de 13 animales y la faena de otros 18 en un establecimiento ubicado sobre Avenida Avellaneda, frente al predio del country Sauveterre.

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De acuerdo con la información publicada por Infoeme, el hecho fue denunciado en las últimas horas y motivó tres presentaciones y ampliaciones ante la Comisaría Segunda.

Según consta en la denuncia, los autores habrían ingresado al campo luego de cortar el alambrado ubicado sobre calle La Rioja. Una vez dentro del establecimiento, se habrían desplazado a campo traviesa utilizando carros.

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Estiman pérdidas millonarias

El productor aportó material fotográfico sobre los daños ocasionados y las condiciones en las que quedaron los animales. Las imágenes, según la información difundida, permiten dimensionar la magnitud del episodio.

Además, a partir de las huellas encontradas en el lugar, se estima que habrían participado al menos diez personas en el hecho.

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Las pérdidas económicas fueron calculadas en unos 20 millones de pesos, cifra que quedó asentada en la declaración policial a la que tuvo acceso Infoeme.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar quiénes participaron del robo y la faena de los animales.