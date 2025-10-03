Una mujer de La Plata denunció haber sido víctima de una estafa piramidal que operaba bajo la fachada de una supuesta cuenta vinculada a la empresa tecnológica Globant, a través de la cual habrían engañado a cientos de personas para que invirtieran grandes sumas de dinero. Según relató, algunas de las víctimas llegaron a perder millones de pesos.

De acuerdo a la denuncia, los estafadores se manejaban mediante un grupo de WhatsApp donde invitaban a los participantes a invertir en un sitio web que simulaba pertenecer al gigante tecnológico. Allí, se ofrecía la compra de acciones y se mostraban rendimientos diarios que, en teoría, prometían hasta triplicar la inversión inicial.

“Cuando querías retirar ponías tu CBU y mandabas la solicitud. A las primeras personas les llegó la plata, pero después se fue sumando más gente, con más dinero, y ya no llegó más”, explicó la damnificada al portal 0221.com.ar.

La maniobra se sostenía en un principio con pequeños pagos a los primeros inversores, una característica típica de las estafas piramidales. Sin embargo, cuando la red de víctimas se amplió y las sumas fueron mayores, el dinero dejó de llegar.

La mujer aseguró que perdió 100.000 pesos, aunque señaló que en el grupo había más de 300 personas y que varias de ellas habrían invertido millones. Además, indicó que una administradora del grupo reconoció haber sido estafada, tras lo cual el sitio web y la aplicación a través de la que operaban fueron cerrados repentinamente.

La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial de La Plata, mientras que otros damnificados también habrían presentado denuncias en distintas dependencias judiciales.

“No tenemos a quién reclamar. Queremos hacerlo público para que nadie más caiga en estas estafas”, concluyó la víctima.

Globant, por su parte, no tiene relación alguna con este tipo de operaciones y su nombre fue utilizado de manera fraudulenta para dar credibilidad a la maniobra.