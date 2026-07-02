El conflicto laboral en una empresa del Parque Industrial de Pilar volvió a escalar luego de que el Sindicato de Trabajadores Químicos denunciara una nueva tanda de despidos. Según informó el medio local Pilar de Todos, la firma Cascia, dedicada al rubro de gases comprimidos, desvinculó a otros tres empleados, que se suman a los cesanteados durante los últimos meses.

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De acuerdo con el gremio, el proceso de despidos comenzó a fines de abril y ya alcanza a seis trabajadores. La organización sindical sostiene que las cesantías fueron aplicadas sin causa y que afectan principalmente a empleados afiliados.

"Tienen un ensañamiento con los compañeros que están sindicalizados. Los echan inventándoles causas", denunció Sixto Desanto, integrante del sindicato que conduce Sergio González, durante una protesta realizada en el ingreso a la planta ubicada sobre la Calle 17 del Parque Industrial.

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Desde el Sindicato también señalaron que el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria con el objetivo de abrir una instancia de diálogo entre la empresa y los trabajadores. Sin embargo, aseguraron que la firma avanzó igualmente con nuevas desvinculaciones.

"Es una situación de extrema gravedad: los despidos se habrían dirigido exclusivamente hacia personal afiliado", manifestaron desde la organización gremial.

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Frente al recrudecimiento del conflicto, trabajadores despedidos y representantes sindicales realizaron una protesta frente a la empresa y advirtieron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta.

"Estas personas no quieren empleados, quieren esclavos. Nosotros, hasta que no se revierta la situación, vamos a seguir acá, incluso acampando si es necesario", afirmó Desanto.