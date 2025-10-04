Los residentes de la urbanización Laguna Escondida, en Lomas de Valeria (Pinamar), denuncian ola de robos desde hace dos meses y reclaman una respuesta oficial. En representación de la comunidad, un vecino llamado Cristian aseguró que la zona se encuentra “completamente liberada”.

Ads

De acuerdo a lo informado por PinamarDiario.com, se han registrado al menos cinco robos a viviendas en el último tiempo, en algunos casos con las casas deshabitadas y en otros con moradores que dormían en el interior.

Los delincuentes, describen los vecinos, realizan vigilancias previas, eligen horarios de baja presencia policial (principalmente viernes y sábados por la noche) y acceden a las propiedades por una calle paralela sin iluminación, que funciona como vía de escape rápida.

Ads

Uno de los hechos más insólitos ocurrió cuando unos ladrones se robando un vacío de la parrilla de una casa mientras sus dueños festejaban en el interior junto a invitados.

Los vecinos reclaman que la zona es especialmente vulnerable por la paralización de obras y el bajo nivel de ocupación permanente, lo que facilita el accionar delictivo. A pesar de ello, denuncian que las autoridades no han dado respuestas concretas.

Ads

Los pedidos para la instalación de luminarias en los sectores críticos se encuentran demorados, y los patrullajes policiales, según los residentes, son “superficiales”, limitándose a recorridas desde el perímetro sin ingresar en la zona boscosa.

Ante este panorama, muchos vecinos han decidido invertir en cámaras, alarmas y sistemas de seguridad privados, con la expectativa de disuadir a los delincuentes y visibilizar la gravedad de la situación.

“Queremos que alguien nos escuche. Estamos expuestos todas las noches y necesitamos una intervención urgente”, sostuvo Cristian, uno de los propietarios afectados.