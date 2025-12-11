El abogado Joaquín Benavidez, representante de vecinos de la cuenca del arroyo Chapaleofú, encendió nuevamente las alarmas sobre el impacto de las fumigaciones con agroquímicos en la región y aseguró que las personas que se bañan en los balnearios de Vela y Rauch “están en riesgo”.

Ads

Según explicó, la presencia de sustancias con efectos genotóxicos, teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos implica una amenaza concreta para la salud, especialmente para quienes se exponen cada verano al agua del curso.

En diálogo con La Voz de Tandil, Benavidez recordó que el Chapaleofú nace en Tandil y desemboca en Rauch, afectando también a Gardey. Sobre esa cuenca pesa una acción judicial ante la Suprema Corte bonaerense, que busca declarar inconstitucionales las ordenanzas que regulan las distancias de fumigación como la de Tandil, aprobada en 2021, y la de Rauch, vigente desde 2012. Ambas, según el jefe de los fiscales provinciales, Julio Conte Grand, violarían la ley ambiental bonaerense.

Ads

El abogado denunció que las normativas locales fueron aprobadas por “desinterés y/o desconocimiento” de los concejales, aunque no descartó la influencia de los lobbys del agronegocio.

“Hay al menos 30 violaciones a la legislación nacional y provincial”, afirmó. Y reiteró que los balnearios de Vela y Rauch reciben aguas contaminadas por fumigaciones que, casualmente, se realizan también en época estival.

Ads

Benavidez celebró el dictamen de Conte Grand y adelantó que la semana próxima el Centro de Investigaciones Medioambientales de la Universidad Nacional de La Plata (Conicet) realizará nuevos muestreos en el Chapaleofú para identificar agroquímicos presentes en el agua. “No hay trazabilidad. Como los municipios no realizan estudios, lo estamos haciendo nosotros junto a la UNICEN, la UNLP y el CIM”, señaló.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la distancia de aplicación de fitosanitarios. “La Corte bonaerense ya determinó en cinco fallos que la distancia mínima para fumigar debe ser de 1.000 metros. Si una ordenanza habilita fumigar a 30 o 50 metros de un curso de agua donde funcionan balnearios municipales, la violación constitucional es evidente”, subrayó el letrado.

El abogado también cuestionó la decisión de concejales oficialistas y opositores de Tandil, que en 2021 aprobaron la polémica ordenanza en una sesión con fuerte operativo policial. “Puede ser desconocimiento, falta de interés o una mezcla de ambas cosas. Pero acá hablamos de salud pública”, remarcó.

Ads

Como ejemplo, Benavidez mencionó que en el balneario de Rauch unos 500 niños menores de 10 años se bañan cada temporada estival. “Imaginemos lo que significa exponerse durante 10 o 15 años a aguas con agroquímicos”, planteó.

Finalmente, adelantó que en los próximos días presentarán un nuevo pedido de medidas cautelares. “La temporada de fumigación coincide con la temporada estival. Necesitamos que se tomen recaudos urgentes para que la gente esté lo menos expuesta posible. Pedimos, concretamente, revisar las distancias en toda la cuenca”, concluyó.