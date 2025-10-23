La cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, está siendo buscada por la Policía tras una denuncia de desaparición presentada por su madre, Mabel López, el miércoles 22 de octubre. Según la denuncia, Lourdes perdió contacto con su madre el 4 de octubre, lo que generó gran preocupación en su entorno familiar y social.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad. Al acudir al domicilio de Lourdes en el barrio porteño de Palermo, los efectivos encontraron a su expareja, Leandro García Gómez, quien aseguró que ella ya no vivía allí y que desconocía su paradero.

La historia de Instagram publicada ayer por la noche.

Cabe recordar que en 2022, Lourdes denunció a García Gómez por violencia de género, relatando episodios de maltrato físico y psicológico. En esa ocasión, compartió en sus redes sociales una foto con el rostro moretoneado y expresó: “El amor no duele”.

El posteo que subió en 2022 denunciando violencia de género.

A pesar de la denuncia, Lourdes y García Gómez retomaron su relación en varias ocasiones. En mayo de este año, Lourdes publicó un mensaje en Instagram donde se disculpaba por errores cometidos y pedía perdón a su expareja.

En las últimas horas, Lourdes mostró actividad en sus redes sociales, publicando fotos y mensajes que algunos de sus seguidores consideran preocupantes. Esto generó dudas sobre si realmente es ella quien está publicando o si alguien más está utilizando sus cuentas.

