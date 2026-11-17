Una denuncia penal presentada en Balcarce puso bajo investigación el funcionamiento del Área de Licencias de Conducir municipal, luego de que se conociera un presunto intento de ofrecer $100.000 a cambio de facilitar la aprobación de los exámenes teórico y práctico para obtener el registro.

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Según informó el medio Diario La Vanguardia, la presentación fue realizada el 12 de noviembre por el jefe del Área de Licencias de Conducir, quien acudió a la Estación de Policía Comunal para dejar constancia de una situación que involucraría a un inspector de Tránsito.

El caso salió a la luz después de que un instructor y examinador vial le comunicara a su superior que había recibido mensajes de WhatsApp de un compañero. En esas comunicaciones, presuntamente le habría solicitado intervenir para que una joven pudiera superar las evaluaciones necesarias para conseguir la licencia.

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De acuerdo con el testimonio incorporado a la denuncia, la propuesta económica habría sido de 100.000 pesos.

Mencionaron otros ofrecimientos anteriores

Durante su declaración ante las autoridades policiales, el instructor sostuvo que no habría sido la primera vez que recibía planteos de esas características. Según relató, el inspector también habría intentado contactarlo personalmente en la vía pública para realizar pedidos similares.

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Además del dinero, el trabajador mencionó supuestos ofrecimientos de obsequios, entre ellos bebidas alcohólicas y postres, como posibles formas de obtener su colaboración.

El denunciante aseguró que nunca aceptó ninguna de esas propuestas y explicó que decidió informar lo sucedido porque estaba cansado de recibir ese tipo de presiones. El ofrecimiento de los $100.000 habría sido el episodio que finalmente lo llevó a comunicar formalmente la situación.

En su declaración también hizo referencia a otra trabajadora del sector, que actualmente se encuentra de licencia por maternidad y que, según indicó, habría atravesado situaciones similares. Su testimonio podría resultar relevante para avanzar con la investigación.

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La denuncia también llegó al Municipio

Además de recurrir a la Policía, el jefe del área presentó dos notas ante la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad, con el objetivo de dejar asentados los hechos denunciados dentro de la estructura administrativa local.

A partir de ahora, la investigación deberá establecer si existieron efectivamente los ofrecimientos mencionados, determinar si hubo otros involucrados y reunir pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

El episodio abre interrogantes sobre los controles internos del área municipal encargada de evaluar a quienes solicitan una licencia de conducir.

La gravedad de la denuncia radica en que los exámenes teóricos y prácticos constituyen una instancia fundamental para garantizar que los conductores estén preparados para circular. Cualquier intento de alterar ese procedimiento mediante dinero o regalos podría comprometer no solamente la transparencia administrativa, sino también la seguridad vial.

Por el momento, se trata de hechos denunciados que deberán ser investigados y cuya veracidad tendrá que determinar la Justicia.