El municipio de Bahía Blanca comenzó una serie de obras de intervención en el Parque de Mayo pero desde el Observatorio de Discapacidad advirtieron sobre la presencia de rampas en altura.

“Les dijimos que las rampas no se hacen con elevación porque eso no permite que una silla de ruedas pueda ingresar de manera fácil y seguro. La rampa debe estar a cota cero”, explicó Mara Recondo del Observatorio según publicó frenteacano.com.ar

Recondo afirmó que desde agosto vienen planteando este tema a la directora adjunta de Planificación Urbana, Victoria Ramón. “Si nos hubieran escuchado esa rampa no tendría que tener esa elevación para su ingreso. Ahora hay que romper porque no es funcional, no sirve”, enfatizó.