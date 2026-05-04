A un mes de la explosión que terminó con la vida de Jesica Coria, una docente de 44 años, su familia exige justicia y apunta contra el propietario del departamento que alquilaba en Virreyes, partido de San Fernando. La causa es investigada como “estrago doloso seguido de muerte”, una figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

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El hecho ocurrió el 27 de marzo. Según el entorno de la víctima, Coria había advertido en reiteradas ocasiones sobre olor a gas en la vivienda y se lo había comunicado al dueño, quien prometió resolver el problema pero nunca lo hizo. Días después, al encender la luz del baño, la acumulación de gas provocó una explosión que le ocasionó quemaduras en el 60% del cuerpo. Tras permanecer una semana internada en terapia intensiva, falleció el 3 de abril.

La indignación de la familia creció con el correr de los días. Además de denunciar la falta de mantenimiento, sostienen que el propietario habría manipulado la instalación de gas luego del siniestro para simular que el suministro estaba previamente cortado. Esta acusación ya fue presentada ante la Justicia y forma parte de la investigación en curso.

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“Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija”, expresó Antonia, madre de la docente, quien también alertó sobre las condiciones en las que viven otras ocho familias dentro del mismo predio, a las que consideró en riesgo.

Coria era una vecina reconocida en la comunidad educativa de San Fernando. Se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria N° 34 “Guayaquil” y también trabajaba como acompañante en el Colegio Santo Domingo Savio. Su muerte dejó a tres hijos, de 22, 18 y 7 años, sin su madre.

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La investigación está en manos de la Fiscalía Correccional de San Fernando y del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Mentasty. Mientras avanza la causa, familiares, amigos y colegas convocaron a una movilización para este lunes a las 18.00 en la intersección de Avellaneda y Málaga, en Virreyes, bajo la consigna “Justicia por Jesica”, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir avances judiciales contra el dueño del inmueble.