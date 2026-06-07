La discusión por el futuro de Pinolandia, uno de los sectores recreativos más emblemáticos del Parque Miguel Lillo, volvió a instalarse en Necochea tras una reunión convocada por la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo.

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Según informó el medio NDEN - Noticias de Necochea, durante el encuentro se abordaron las concesiones proyectadas para el sector, la preservación ambiental y una serie de denuncias vinculadas a la tala de árboles dentro del espacio protegido.

La reunión contó con la participación de integrantes de la asociación ambientalista y concejales de distintos bloques políticos. Entre los asistentes estuvieron representantes de la ACT y de La Libertad Avanza, además de referentes históricos vinculados a la conservación y estudio del parque.

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Según detalló NDEN, uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la confirmación de denuncias judiciales por la tala de 24 árboles de aproximadamente 70 años de antigüedad en el sector intervenido, además de la existencia de otros ejemplares que habrían sido marcados para futuras acciones.

Una concesión que sigue en debate

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La polémica se desarrolla mientras continúa abierto el proceso para concesionar el histórico sector de fogones y parrillas de Pinolandia. Los pliegos fueron aprobados por el Concejo Deliberante durante la composición legislativa anterior y posteriormente el Ejecutivo avanzó con el llamado a licitación.

Actualmente existe un único oferente, una sociedad anónima en formación vinculada a un proyecto gastronómico. Sin embargo, la adjudicación definitiva todavía debe regresar al Concejo Deliberante para completar el procedimiento administrativo.

Desde la Asociación señalaron que una de las principales inquietudes es que ya comenzaron a conocerse detalles de las futuras intervenciones cuando el proceso aún no cuenta con aprobación final.

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Durante el encuentro, los ambientalistas plantearon que las concesiones dentro de espacios públicos protegidos deben estar orientadas a brindar servicios que el Estado no puede prestar directamente y pusieron en discusión si el proyecto previsto responde a esas necesidades.

Entre las observaciones realizadas mencionaron la existencia de otras propuestas gastronómicas cercanas, la necesidad de preservar el tradicional sector de fogones y parrillas, la falta de información sobre sanitarios públicos y puntos de hidratación, y la importancia de garantizar espacios gratuitos y accesibles para residentes y turistas.

"El proyecto debe adaptarse al bosque y al parque, no el parque al proyecto", fue uno de los conceptos que surgió durante la reunión, según consignó NDEN.

Denuncias judiciales y preguntas sin respuesta

La Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo sostuvo que su postura no implica rechazar inversiones o mejoras, sino reclamar que cualquier intervención se realice respetando la normativa ambiental, forestal y patrimonial vigente.

En ese marco, confirmó que presentó denuncias judiciales por la tala de árboles y recordó que anteriormente también había recurrido a la Justicia por movimientos de suelo y apertura de zanjas dentro del parque tras el último temporal.

Además, los representantes de la entidad acercaron a los concejales una serie de interrogantes que consideran clave para el futuro del proyecto. Entre ellos, quién autorizó la tala de árboles, si existe una evaluación de impacto ambiental previa, qué controles tendrá el eventual concesionario, cómo se garantizará la conservación de la biodiversidad y qué porcentaje del espacio continuará siendo libre y gratuito.

El debate por el principal pulmón verde de Necochea

Para los integrantes de la asociación, la discusión excede la concesión de un sector puntual y abre un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo para el principal pulmón verde de la ciudad.

Mientras la adjudicación definitiva de Pinolandia continúa pendiente de resolución administrativa, crecen los cuestionamientos sobre cómo compatibilizar nuevas inversiones, servicios turísticos y preservación ambiental en el Parque Miguel Lillo, uno de los espacios públicos más representativos de Necochea.