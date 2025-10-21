Luis Advíncula fue denunciado por provocar un choque el pasado 28 de agosto, sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58 en la localidad de Canning (Esteban Echeverría).

El futbolista de Boca, de nacionalidad peruana, iba a bordo de una camioneta Mercedes Benz de color gris, gira con su camioneta Mercedes Benz a la derecha para ingresar a la rotonda, pero lo hace en contramano, y termina impactando de costado contra un auto blanco.

⭕️ Denunciaron al jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula, por causar un choque en la ruta pic.twitter.com/pGw9nbAWOR — Resumido.info (@Resumidoinfo) October 21, 2025

En las últimas horas, la denuncia fue difundida por la propia víctima a través de sus redes sociales. “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? ¡JA!”, escribió con ironía en su cuenta de TikTok.

Además una cámara de seguridad registró el momento del siniestro. En el video se observa que, tras el choque, Advíncula siguió manejando sin comprobar el estado del otro pasajero.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza.

