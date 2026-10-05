Una trabajadora municipal denunció por presunto abuso sexual y otros hechos de carácter sexual al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Roberto Martínez Lastra.

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La denuncia fue radicada el miércoles 23 de septiembre en la Comisaría de la Mujer y, según informó La Voz de Tandil, la presentación quedó vinculada a una serie de situaciones que la mujer habría atravesado durante su período laboral en el sindicato, donde realizaba tareas administrativas y de limpieza.

El medio tandilense accedió a la denuncia y detalló que la trabajadora señaló que Martínez Lastra la habría citado en distintas oportunidades al espacio donde funciona la mutual AMTMT, fuera del horario laboral y cuando no había otras personas en el lugar.

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La denuncia de la trabajadora

De acuerdo con el relato incorporado a la presentación judicial, los episodios habrían comenzado con situaciones de contacto físico no consentido.

“Me agarraba de las manos, me las besaba, luego las mejillas, hasta besarme en la boca”, declaró la trabajadora, según publicó La Voz de Tandil.

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La mujer manifestó además que, ante la reiteración de las situaciones denunciadas, comenzó a grabar un video que posteriormente aportaría a la investigación.

Según su declaración, habría intentado evitar los episodios, pero sostuvo que el dirigente la habría amenazado con dejarla sin trabajo si no accedía a sus pedidos.

La denunciante también manifestó sentirse culpable por haber realizado la presentación, debido a que, según su relato, Martínez Lastra había sido quien le consiguió el empleo.

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A raíz de las situaciones que describe en la denuncia, la trabajadora señaló que debió tomar una licencia vinculada a atención psicológica y psiquiátrica durante aproximadamente dos o tres meses.

El episodio más grave denunciado

La trabajadora relató además un episodio que, según su declaración, habría sido el más grave. Sostuvo que el dirigente se habría masturbado frente a ella y la habría obligado a tocarlo.

De acuerdo con el relato publicado por La Voz de Tandil, posteriormente la mujer habría sido enviada nuevamente a su antiguo puesto en el Hospital Municipal.

La denunciante interpretó ese traslado como una represalia por no haber accedido a las situaciones de carácter sexual que describe en su presentación. También manifestó tener temor de regresar a ese lugar de trabajo.

Posteriormente, la mujer se comunicó con Martínez Lastra para consultar los motivos por los cuales pretendían retirarla de su puesto en el sindicato. Según consta en su declaración, el dirigente la habría citado nuevamente a una reunión y le habría planteado la posibilidad de conversar con otros trabajadores para intentar resolver la situación.

La trabajadora continuó concurriendo a su empleo, pese a que, según indicó, su psicóloga le había recomendado no hacerlo.

La Justicia investiga el caso

A partir de la denuncia, se dispuso una medida cautelar de acercamiento y un botón antipánico para la trabajadora.

La investigación quedó en manos de la UFI 12, que ya trabaja en el expediente y deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y reunir los elementos correspondientes.

Cabe aclarar que la denuncia constituye una acusación que se encuentra bajo investigación judicial y no implica una condena ni determina responsabilidad penal, la cual deberá establecerse conforme avance el proceso.