El municipio bonaerense de Arrecifes labró una infracción por el uso de pirotecnia prohibida, luego de reiteradas denuncias vecinales por explosiones registradas durante los días previos y posteriores a la Navidad, pese a que la normativa local prohíbe este tipo de elementos desde hace nueve años.

La medida fue confirmada por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes, que informó que la intervención se realizó el viernes 26 de diciembre por la noche, tras recibir de forma anónima videos incriminatorios que señalaban a un complejo de esparcimiento privado ubicado en Remedios de Escalada y avenida Edison Hortal.

Según el comunicado oficial publicado en el medio local Uno Arrecifes, al lugar acudió personal de Tránsito y Control Urbano, junto con Policía Comunal, que procedió a la identificación de la persona responsable del predio. En paralelo, se solicitó la intervención del Centro de Monitoreo Municipal, donde se constataron imágenes claras y evidentes, con registro de día, horario y sonoridad percibida por los vecinos.

Con esos elementos, el Municipio determinó que existía una clara infracción a la Ordenanza Municipal 2768, conocida como “Pirotecnia Cero”, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes el 12 de octubre de 2016. La prueba fue remitida de manera inmediata al Juzgado de Faltas Municipal, junto con el acta de constatación, para que se resuelva la sanción correspondiente.

Los reclamos por la venta ilegal y el uso indiscriminado de pirotecnia sonora vienen siendo uno de los principales focos de conflicto en Arrecifes en los últimos años. Según manifestaron vecinos en redes sociales y denuncias públicas, las explosiones se repitieron incluso fuera de las fechas festivas, afectando especialmente a algunos barrios.

