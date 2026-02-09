Un joven que había denunciado el robo de su vehículo a punta de pistola en Hurlingham terminó imputado en una causa penal por falsa denuncia, luego de que las cámaras de seguridad del municipio demostraran que su relato era mentira. El acusado fue aprehendido por la Policía, aunque posteriormente recuperó la libertad, y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho salió a la luz cuando el denunciante, identificado como Ariel Ezequiel Maidana, oriundo de Pilar, se presentó en la comisaría 3ª de William Morris asegurando que había sido interceptado por delincuentes armados, de acuerdo a la información de primerplanoonline. Según su versión, el episodio ocurrió cuando se detuvo frente a un kiosco para realizar una compra y al regresar a su Volkswagen Suran gris, dos sujetos lo habrían amenazado, uno de ellos con un arma de fuego, y lo obligaron a manejar durante unas siete cuadras, hasta que finalmente lo hicieron descender del vehículo.

Sin embargo, el relato comenzó a generar dudas entre los investigadores. Las contradicciones en la declaración, la ausencia de testigos pese a que el hecho habría ocurrido a plena luz del día y frente a un comercio, y la revisión de las cámaras de seguridad del anillo digital de Hurlingham terminaron por desmoronar la denuncia. Las imágenes mostraron que Maidana ingresó al distrito manejando su auto y se retiró del mismo modo, sin que nadie más condujera el rodado.

Con esa información, una comitiva policial se dirigió hasta el domicilio del joven en la localidad de Del Viso, partido de Pilar, donde encontraron el vehículo estacionado en las inmediaciones de su vivienda. Por disposición del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI Nº 5 de Morón, el denunciante fue aprehendido de inmediato.

Durante el procedimiento, la propia pareja del sospechoso entregó las llaves del automóvil a los efectivos. Además, el acusado conservaba su teléfono celular, que será incorporado como elemento de prueba en la causa. A pesar de las evidencias, Maidana no reconoció en ningún momento haber realizado una denuncia falsa.

La causa fue caratulada como “falsa denuncia”, delito previsto en el artículo 245 del Código Penal, que contempla penas de entre dos meses y un año de prisión. Los investigadores no descartan que el objetivo del falso relato haya sido intentar cobrar el seguro del vehículo, una hipótesis que ahora también forma parte de la investigación judicial.

