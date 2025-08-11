Un hombre de 39 años fue imputado por el delito de falsa denuncia luego de admitir que inventó un asalto para justificar la entrega de su motocicleta y dinero como parte de pago de una deuda.

El hecho comenzó cuando el individuo, identificado por sus iniciales C.C.A., se presentó en la seccional Tercera de Policía y denunció que el sábado por la noche, alrededor de las 21.00, circulaba por una avenida, cuando dos motochorros lo interceptaron.

Según la información que publicó el medio local lavozdetandil, la supuesta víctima aseguró que uno de los asaltantes descendió del rodado, le exhibió un arma de fuego y lo obligó a entregar su moto, dinero y otras pertenencias.

Ante la gravedad de la denuncia, personal policial inició un operativo de investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas. Sin embargo, las imágenes revelaron “incongruencias” con la versión del denunciante.

Tras una nueva citación, el hombre terminó reconociendo que no había sido víctima de ningún robo, sino que había entregado voluntariamente el vehículo y el dinero para cancelar una deuda.

La Fiscalía N°16 tomó intervención en el caso e inició actuaciones por falsa denuncia, un delito que puede acarrear sanciones penales para el acusado.

