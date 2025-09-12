La mujer, de 34 años, fue imputada por el delito de falsa denuncia, luego de que la Justicia comprobara que había inventado un violento asalto en su domicilio, en cercanías de Plaza Paso de la capital bonaerense, en el que aseguró haber sido víctima de un abuso sexual y un robo por parte de cuatro hombres.

La denuncia se presentó a fines de agosto y en ella la mujer sostuvo que había sufrido graves lesiones, entre ellas fracturas y un hematoma cerebral, además de la pérdida de dinero y electrodomésticos. Incluso afirmó haber recibido atención médica en una clínica privada ubicada en calle 2 entre 41 y 42.

Sin embargo, la investigación a cargo de la Fiscalía N° 8, junto con efectivos de la DDI La Plata, detectó una serie de inconsistencias en su relato.

Entre ellas, que no había constancia de su atención médica, que los vecinos nunca escucharon ni vieron movimientos extraños en el edificio y que tampoco existían registros de llamadas al 911 vinculadas con el hecho.

Según informó El Día, además, la mujer se negó a realizarse el examen médico legal que suele disponerse en casos de abuso, lo que reforzó las sospechas de los investigadores.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal resolvió imputarla por falsa denuncia, un delito que puede derivar en sanciones penales y que genera preocupación en la Justicia por el impacto que este tipo de maniobras tiene sobre las verdaderas víctimas de violencia.