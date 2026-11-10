“No se deben obstruir las rejillas de ventilación de los ambientes”, advierte el Ministerio de Seguridad en sus recomendaciones del SINAGIR. La indicación importa cuando terminás una cocina nueva: un mueble puede resolver el guardado y, al mismo tiempo, tapar una abertura que debe permanecer libre.

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Recibir un departamento a estrenar no significa que todas las decisiones estén resueltas. Quizás falten alacenas, iluminación sobre la mesada o un sistema de extracción. Personalizar la cocina exige coordinar medidas, instalaciones y equipamiento antes de elegir terminaciones.

El objetivo es construir una solución compatible con lo entregado. Para lograrlo, conviene revisar primero qué existe, después qué necesitás agregar y finalmente cómo se verá el conjunto.

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Releva medidas y conexiones antes de encargar muebles

El primer paso consiste en comparar el plano con el espacio real. Medí paredes, alturas, encuentros, posición de puertas y ventanas, además de conexiones de agua, desagües y tomas eléctricas. Una diferencia pequeña puede afectar el montaje de una mesada o la apertura de una puerta.

Registrá también salientes, columnas y desniveles. Las medidas útiles son las que permiten instalar y usar los elementos, no solamente las dimensiones generales del ambiente.

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Comprobá aperturas y superficies de trabajo

Antes de definir los módulos, verificá cómo conviven las puertas de la heladera, el horno y los muebles. Las guías de planificación de IKEA advierten que ubicar electrodomésticos en determinadas esquinas puede bloquear cajones o frentes.

Pensá además dónde apoyarán las compras, prepararás alimentos y dejarás utensilios mientras cocines. Una mesada continua y accesible puede ser más útil que sumar guardado a costa de perder superficie de trabajo.

Si proyectas una isla, dibuja su ubicación y simula los movimientos con puertas abiertas. La evaluación debe incluir el uso simultáneo: alguien preparando comida y otra persona buscando algo en la heladera.

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Definí qué instalaciones se mantienen

Separa las mejoras de mobiliario de los cambios que necesitan intervención técnica. Agregar un organizador no plantea lo mismo que desplazar un anafe o modificar una conexión.

Pedí información sobre las instalaciones entregadas y consultá a los profesionales correspondientes antes de alterarlas. Los muebles deben adaptarse a los requisitos de los equipos, incluyendo ventilaciones, accesos y espacios indicados en sus manuales.

Resolvé la extracción antes de cerrar alacenas y cielorrasos

La ubicación de la cocción condiciona el sistema de extracción. Elica distingue campanas de pared, de isla, empotradas y de techo, entre otros formatos. La elección también depende de cómo se trata el aire: expulsándolo al exterior o filtrándolo para devolverlo al ambiente.

Por eso, conviene resolver esta parte antes de terminar los muebles superiores. El recorrido del conducto forma parte del diseño, aunque después quede oculto.

La ubicación del anafe determina el formato de campana

Cuando el anafe queda en el centro del ambiente, una campana de isla requiere coordinar su posición con la zona de cocción y las condiciones de montaje del techo. Elegirla solamente por su apariencia puede dejar sin resolver la instalación.

Si el proyecto incluye una campana isla, verificá los puntos de fijación, la alimentación eléctrica y el recorrido previsto para la evacuación. El instalador debe comprobar el soporte disponible; un cielorraso decorativo no demuestra por sí solo que exista una estructura adecuada.

Extracción exterior y recirculación no son equivalentes

La EPA recomienda conducir al exterior las emisiones captadas sobre la cocción. En cambio, una campana configurada para recircular filtra el aire y lo devuelve a la cocina. Recircular no equivale a evacuar la humedad al exterior.

Antes de comprar, confirmá qué salida tiene el departamento y para qué fue prevista. Revisá la documentación del edificio y consultá a la administración si el proyecto afecta conductos o sectores compartidos. Una abertura existente no permite deducir que admita cualquier conexión.

Al evaluar materiales y mantenimiento, un purificador de acero inoxidable puede compararse por el acceso a sus filtros y las instrucciones de limpieza, además de su terminación.

En el caso de la campana extractor purificador Siam CSI-CA060X 750m3/h 3 velocidades acero inoxidable, la ficha de Siam informa salida al exterior, iluminación LED y filtros antigrasa de aluminio lavables. Esos datos describen prestaciones concretas; no reemplazan la comprobación de compatibilidad con la instalación.

El conducto y el mantenimiento condicionan el funcionamiento

Elica señala que la sección y el recorrido del conducto influyen en la extracción. No conviene reducir diámetros o sumar desvíos para acomodar una alacena sin revisar las indicaciones del fabricante.

Reservá también acceso para retirar filtros y realizar mantenimiento. Un equipo difícil de limpiar queda mal integrado, aunque visualmente encaje. Considerá el ruido declarado y las condiciones de medición cuando compares alternativas.

Elegí terminaciones e iluminación según el uso cotidiano

Con distribución e instalaciones definidas, podés trabajar sobre materiales, colores y luz. Compará cómo se limpia cada superficie, qué cuidados requiere y cómo se resuelven las uniones cerca de la pileta. Pedí muestras e instrucciones de mantenimiento antes de decidir.

La continuidad visual con el living puede ser un criterio, pero conviene acompañarla con decisiones prácticas: dónde guardarás los pequeños electrodomésticos y qué elementos permanecerán sobre la mesada.

Iluminá la preparación, además del ambiente

La luz general permite orientarte, pero la superficie de trabajo necesita iluminación propia. Las guías de planificación de IKEA recomiendan iluminar toda la mesada y prever específicamente las islas.

La luz de la campana cubre la zona de cocción; no debería darse por suficiente para cortar o preparar alimentos en otro sector. Definí esas luminarias antes de cerrar muebles para resolver sus conexiones y ubicación.

Convertí las decisiones en un proyecto verificable

Antes de encargar, reuní plano medido, modelos de equipos, manuales y detalle de trabajos. Pedí que el presupuesto identifique materiales, instalaciones y tareas incluidas.

Empezá por revisar el espacio y ordenar prioridades. Resolver primero lo que después quedará oculto permite elegir las terminaciones con menos condicionantes y construir una cocina que responda a tu manera de usarla.