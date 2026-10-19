Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) puso en funcionamiento su primer parque solar en Hudson, partido de Berazategui, para incorporar energía renovable a la operación vial. La planta abastecerá el nuevo Centro de Operaciones y la estación de peaje, en el marco de un plan de sustentabilidad de la empresa estatal bonaerense.

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La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien destacó la iniciativa y la contrastó con la situación de las rutas nacionales.

“Hay que destacar este parque solar con energía renovable, limpia, como también poder destacar todo el trabajo de AUBASA porque se están ampliando y mejorando las autovías, las autopistas, los corredores viales. Algo bien diferente a lo que está pasando con las rutas nacionales”, expresó.

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Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, sostuvo que el proyecto constituye el primer paso del Plan Integral de Sustentabilidad, que busca promover la transición energética mediante la incorporación progresiva de fuentes renovables.

La planta está ubicada en el kilómetro 30,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en sentido hacia La Plata, entre el peaje de Hudson y el empalme con la Autovía 2. Cuenta con 160 paneles solares bifaciales, una potencia instalada superior a los 99 kilovatios pico (kWp) y una superficie de 432,2 metros cuadrados.

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Según las estimaciones de la empresa, el parque permitirá cubrir la totalidad del consumo eléctrico diurno del peaje y sus oficinas. En términos anuales, abastecerá más del 57% de la demanda eléctrica de esas instalaciones. Los excedentes podrán inyectarse a la red, según las variaciones estacionales.

El responsable del área de Sustentabilidad, Sergio Federovisky, destacó que la iniciativa se suma a otras medidas de la empresa, como el retiro de asbesto y la colocación de paneles acústicos para proteger a trabajadores y vecinos.

“Todo enmarcado en un plan de sustentabilidad que consiste en políticas públicas, en una empresa pública, en un gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene compromiso con la política ambiental y no descree del cambio climático”, afirmó.

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El parque de Hudson es el primero de una serie de proyectos que AUBASA prevé desarrollar en otros corredores bajo su administración, entre ellos las rutas provinciales 2, 6 y 11. El objetivo es reducir el impacto ambiental de sus operaciones e incorporar progresivamente energías renovables a la infraestructura vial bonaerense.