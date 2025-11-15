Un farmacéutico de Chacabuco compartió las insólitas consultas que recibe a diario



Nicolás, un farmacéutico de la ciudad bonaerense de Chacabuco se convirtió en furor en TikTok al compartir los pedidos y preguntas más absurdas e insólitas que recibe en el mostrador.

En uno de sus últimos videos, explicó que había decidido hacer “una lista con algunas cosas” que le pidieron durante un solo turno. “Para que vean que yo no exagero”, adelantó. El video superó las 260 mil reproducciones, sumó más de 33 mil likes y acumuló decenas de comentarios.

La primera consulta que mencionó marcó el tono de toda la secuencia: “Test de embarazo: me preguntaron si sirve para una perra”. Entre los pedidos más llamativos, destacó uno que lo dejó sin palabras: “Me pidieron pastillas para no enojarse tanto”, contó, acompañando el relato con una dosis de ironía al agregar: “Las necesito”.

También relató el caso de una persona que solicitó un barbijo “sabor menta”, pedido que atendió con visible incredulidad. Otro episodio que llamó la atención fue el de una madre que pidió ibuprofeno en jarabe para su hijo. Cuando Nicolás consultó la edad del niño, la respuesta lo descolocó: “Dieciocho años”. Su gesto de desconcierto resumió la mezcla de sorpresa y resignación que dejó la escena.

Las consultas continuaron: “Un señor vino y me preguntó si teníamos algo para que le crezca la barba”, recordó. Y también compartió la pregunta de una clienta sobre si había algo “para el estrés”. Frente a esto, Nicolás optó por el humor: “Renunciar al trabajo o llorar en el baño”, respondió en el video.

