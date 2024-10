Silvana, madre del joven de 25 años Nahuel Stefanic que había ido a pescar al muelle, y había regresado poco antes de la medianoche, minutos antes del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik.

El joven estaba en el primer piso, con su novia, Dana, y su tía, María Rosa Stefanic, de 52 años, una de las herederas del hotel que fue finalmente vendido. Los tres permanecen desaparecidos junto a al menos otras seis personas.

“Mi hijo es chef, había ingresado media hora antes de que se cayera, estaba pescando en el muelle”, contó. “Quiero a mi flaco vivo”, clamó.

La mujer dijo ante la prensa: “Acá no hubo un homicidio, hubo una tragedia. Si no me dejan pasar, me van a tener que sacar con la orden de un juez”.