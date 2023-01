Cuatro menores de edad fallecieron como producto del derrumbe de una losa en el domicilio donde se encontraban en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.

Ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre la calle Talcahuano al 1100. Los chicos eran hermanos entre si: Benicio y Noa Nisi, de 4 años, Lorenzo del Río, de 6, y Santino Hardoy, de 10, y fueron aplastados por los escombros.

Se estableció que la construcción era reciente, sin apuntalar y sobre la misma habían depositado 5 metros (un peso de 5.000 kg aproximadamente) de escombros para una posterior ampliación de la finca.

La madre de los chicos, Pamela, publicó en las redes: "se me fallecieron mis cuatros hijos me siento morir no quiero vivir mas se me fueron al cielo los mellizos noah benicio lolo y santino". Además anunció que habrá un velatorio para despedirlos.

El primero de los menores rescatados de entre los escombros por los Bomberos Esteban Echeverria fue trasladado de urgencia en un patrullero policial pero lamentablemente llegó sin vida al Hospital Santamarina.

En el caso tomó intervención la U.F.I. 03 a cargo de Vanesa González y, tras testimonios vertidos en torno al hecho, se dispuso que la detención de un hombre de 51 años, concubino de Nisi, pero no es padre de ninguno de los niños. La causa quedó caratulada como homicidio culposo calificado por el vínculo. (Fuentes Echeverría On Line y NA).