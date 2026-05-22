A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el periodista costero Nicolás Bron lanzó una campaña para intentar cumplir un desafío profesional y personal: viajar a la Copa del Mundo comenzando prácticamente desde cero.

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El creador de MDA Noticias contó en una entrevista con Radio Noticias que hace apenas cuatro semanas no tenía pasajes, entradas ni alojamiento confirmados, pero decidió igualmente avanzar con el proyecto de realizar una cobertura distinta del evento deportivo más importante del planeta.

“Quiero mostrar el color, la cultura y las historias que se viven alrededor del Mundial”, explicó Bron durante la charla radial, donde detalló que la idea es generar contenidos desde las calles, las hinchadas y las experiencias de los fanáticos que lleguen desde distintos países.

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En ese contexto, el periodista recibió una noticia clave para el viaje: esta semana obtuvo la aprobación de la visa para ingresar a Estados Unidos, un paso que consideró fundamental porque “destraba un 60% de la logística” necesaria para concretar la cobertura.

Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo sigue siendo económico. Según explicó, el Mundial 2026 será uno de los más costosos de la historia debido a los precios de vuelos, hospedajes y traslados entre las distintas sedes.

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Para intentar reunir fondos, Bron lanzó la campaña “La Niconeta”, una propuesta destinada a marcas, comercios y emprendedores del Partido de La Costa que quieran auspiciar el viaje a cambio de publicidad y presencia en los contenidos digitales que se generen durante la cobertura.

La iniciativa apunta a combinar periodismo, redes sociales y promoción comercial local en el marco de un evento global que tendrá partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

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