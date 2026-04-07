Desalojan Pinar de Rocha, un mítico boliche del oeste del conurbano: su dueño y los trabajadores resisten la medida
El histórico local bailable de Morón, que funcionaba desde 1969, fue desalojado por falta de pago de alquiler. Su dueño denuncia que buscan demolerlo para un negocio inmobiliario y asegura que el conflicto viene desde la pandemia.
La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una causa por falta de pago de alquileres. El operativo fue supervisado por la jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial N°9 de Morón.
En el lugar, el empresario Daniel Bellini, histórico responsable del boliche, junto a trabajadores, se resistieron a abandonar el predio mientras la Policía se preparaba para ingresar.
Según trascendió, la denuncia fue impulsada por incumplimiento en el pago del alquiler, una situación que se arrastra desde hace tiempo y que, según el propio Bellini, se agravó durante la pandemia.
En diálogo con medios nacionales, el empresario sostuvo que el desalojo “no debería estar ocurriendo” porque el proceso judicial aún no estaría resuelto. “Hay resoluciones que están en espera. Es imposible que estén tomando esta decisión cuando todavía hay cosas por definir”, afirmó.
Bellini también remarcó su vínculo histórico con el lugar: “Hace más de 50 años que soy quien rige lo que pasa acá adentro. Yo construí casi todo”.
Sobre el conflicto de fondo, explicó que el predio siempre fue alquilado y que la propiedad cambió de manos en los últimos años. Según su versión, la actual dueña tendría intenciones de vender el terreno para desarrollar un emprendimiento inmobiliario.
“Lo que reclaman es el desalojo porque quieren vender la tierra y demoler todo Pinar de Rocha”, denunció.
Además, aseguró que intentó comprar el lugar, pero que el valor pedido sería excesivo: “Llegaron a pedir 10 millones de dólares. No lo vale. El terreno no vale más de 4 millones”.
El histórico boliche funcionaba desde 1969 y supo convertirse en un ícono de la noche bonaerense. Su posible cierre definitivo abre interrogantes sobre el futuro del predio y genera incertidumbre entre los trabajadores del lugar.
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