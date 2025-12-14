Un after que reunía a más de 160 personas fue desalojado este domingo por la mañana en un campo ubicado a la altura del kilómetro 727 de la ruta provincial 51, en cercanías de Bahía Blanca, según informaron fuentes oficiales al medio local La Nueva.

El evento se desarrollaba en una propiedad privada y había convocado a unos 45 vehículos, lo que generó un inusual movimiento de tránsito en la zona desde la madrugada. Ante esta situación, la Policía montó un operativo de fiscalización y control para ordenar la circulación y verificar el estado de los conductores que ingresaban y egresaban del lugar.

De acuerdo a lo indicado, al advertir la presencia policial, los organizadores convocaron a un abogado con la intención de demorar el procedimiento. El letrado impidió el ingreso de las autoridades al predio, argumentando que se trataba de un terreno privado. Pese a ello, los efectivos permanecieron apostados sobre la ruta y coordinaron la desconcentración de los asistentes.

El after fue desalojado por completo hacia media mañana. Hasta el momento, no se informaron casos de alcoholemia positiva entre los conductores que se retiraron del lugar. Las actuaciones continúan y se labran infracciones vinculadas tanto al tránsito como a la organización del evento.

En paralelo, otra fiesta clandestina fue desbaratada durante la mañana en la ciudad de Bahía Blanca, en inmediaciones del barrio Villa Belgrano. Cerca del mediodía, personal policial acudió a un domicilio ubicado en Payró 4060 tras recibir denuncias por ruidos molestos y música a alto volumen.

En ese lugar se constató la presencia de unas 20 personas y varios vehículos. Los efectivos se entrevistaron con el dueño de la vivienda y organizador del encuentro, identificado como Nicolás Iribarren, de 31 años. Tras la confección de las actas de infracción correspondientes, la reunión fue disuelta y los asistentes se retiraron alrededor de las 13.10.

