La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, dijo que "fueron meses difíciles" los que atravesó durante la toma de un predio en Guernica, que fue desalojado ayer por orden judicial, y destacó que "se hizo todo el esfuerzo posible para no llegar a un desalojo".

"Fueron meses difíciles. Me parece que se cumplió con el cometido que tenemos que tener siempre por delante: actuó la justicia y se hicieron todos los esfuerzos posibles para no llegar a un desalojo", aseveró la jefa comunal sobre el cumplimiento de la orden judicial.

En declaraciones a radio La Red, Cantero dijo que "había grupos sociales y políticos que no les interesaba en absoluto el bienestar de la gente" así como "partidos de izquierda que no podían entender que no se les podía dar tierra por tierra".

La acusación le valió al oficialismo un cruce con el único diputado del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense durante la última sesión.

"Tanto la Provincia como los municipios trabajaron intensamente", remarcó Cantero y confirmó que se producirá la entrega del predio "a sus legítimos propietarios"