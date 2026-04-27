Una grave situación social se registra en Lomas de Zamora, donde una madre junto a sus ocho hijos quedó en la calle luego de ser desalojada de la vivienda que alquilaba por falta de pago.

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Según relataron allegados a la familia en una publicación de CANAL 4 Ezeiza , la mujer —que se encuentra separada— dejó de percibir la asignación que recibía cuando su expareja comenzó a trabajar en blanco, lo que provocó un fuerte deterioro de su economía familiar. En ese contexto, el propietario del inmueble habría tolerado dos meses de deuda antes de avanzar con el desalojo.

La mujer actualmente se encuentra alojada de manera provisoria en un albergue, aunque no permanece junto a todos sus hijos. La situación es especialmente delicada por la presencia de menores de muy corta edad: hay bebés mellizos de un año, una niña de tres años y otros chicos de 7 y 9 años.

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Familiares y personas cercanas decidieron visibilizar el caso para pedir ayuda urgente. “Está en la calle con los chicos, pasando frío. Nunca pensamos llegar a esto”, expresaron.

El caso genera fuerte preocupación en la comunidad de Lomas de Zamora, tanto por la situación de vulnerabilidad de la madre como por el bienestar de los menores. Ahora se espera la intervención de organismos sociales para evaluar medidas de asistencia y una posible solución habitacional para la familia.

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