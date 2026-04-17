La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a trabajadores de la Unidad Turística de Chapadmalal a desalojar las viviendas que ocupan dentro del predio en un plazo de diez días corridos, en el marco del proyecto del Gobierno nacional de concesionar el complejo por 30 años.

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Las notificaciones fueron entregadas en mano a empleados encargados del mantenimiento del histórico predio, que alberga a unas 30 familias que residen allí desde hace más de dos décadas. La medida generó preocupación entre los trabajadores, quienes ya habían anticipado la situación y, días atrás, enviaron notas a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Turismo solicitando explicaciones, sin haber recibido respuesta hasta el momento.

La decisión se inscribe en la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con la concesión de la Unidad Turística de Chapadmalal, un emblema del turismo social en el país. El anuncio oficial fue realizado el pasado 25 de marzo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que el objetivo es atraer inversiones privadas para restaurar el complejo y mejorar su calidad, al tiempo que se reduce el costo de mantenimiento para el Estado.

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La posibilidad de privatización del predio ya había sido anticipada el año pasado, cuando el inmueble fue transferido a la AABE. En línea con esa postura, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida al señalar que el Estado “no debe proveer el servicio de hotelería”, aunque sí podría sostener políticas de subsidios al turismo social o educativo.

Desde el sector privado también se expresaron a favor de la iniciativa. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina cuestionó históricamente la participación estatal en la actividad hotelera, al considerar que genera “competencia desleal” frente a los establecimientos privados.

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El intendente de General Pueyrredón en uso de licencia, Guillermo Montenegro, valoró la posibilidad de que el predio se convierta en un polo de inversión. En tanto, el senador nacional Maximiliano Abad junto al bloque UCR+Nuevos Aires propusieron destinar una de las unidades hoteleras a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de un campus universitario.

Por su parte, la senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad del complejo y garantice su continuidad como espacio de turismo social.

En este contexto, el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, a través de su Comisión de Educación, resolvió solicitar informes a la AABE para conocer los detalles del plan oficial. Mientras tanto, las familias que viven y trabajan en Chapadmalal enfrentan la incertidumbre de un desalojo inminente y el futuro del histórico complejo continúa en debate.