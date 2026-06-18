La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata continúa sin resultados y mantiene en alerta a las autoridades y familiares de los tripulantes. En las últimas horas se difundieron nuevos videos que muestran parte del amplio operativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina, que sigue trabajando para localizar la embarcación deportiva "Chamigo-Ho" y a sus ocupantes.

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Los cinco hombres habían partido durante la mañana del domingo desde la costanera de Hudson, en el partido de Berazategui, para realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey. Sin embargo, nunca regresaron al punto de partida, lo que motivó la activación de un importante operativo de emergencia.

Desde entonces, la búsqueda se desarrolla en distintos sectores del Río de la Plata con la participación de medios navales, terrestres y aéreos. Durante las últimas jornadas, la fuerza incorporó un avión PA-62 para realizar sobrevuelos sobre el área de rastreo y coordinar las tareas con los guardacostas desplegados en el agua.

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En el operativo intervienen los guardacostas GC-79 "Río Deseado", GC-73 "Cabo Corrientes", GC-75 "Bahía Blanca" y GC-140 "Lago Yehuin", además de embarcaciones semirrígidas y otros medios de menor porte, como motos de agua, que permiten inspeccionar sectores de poca profundidad.

La alarma se activó luego de que personal del Camping Hudson advirtiera que los navegantes no habían regresado tras ingresar al río. Los vehículos de los pescadores permanecían estacionados en el predio, lo que reforzó la preocupación por su paradero.

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🚨 Continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata.



📍 La embarcación "Chamigo-Ho" partió el domingo desde Hudson para una jornada de pesca deportiva y nunca regresó.



🚁⚓ Prefectura mantiene un amplio operativo por aire, tierra y agua. Estos… pic.twitter.com/HQwYjIhacc — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 18, 2026

Según la información recabada por los investigadores, los cinco tripulantes tenían experiencia en navegación y contaban con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF.

Hasta el momento, los reiterados intentos de comunicación por radio y telefonía celular no arrojaron resultados positivos. Mientras tanto, la búsqueda continúa de manera ininterrumpida bajo la coordinación de la Prefectura Naval Argentina.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras familiares y allegados siguen esperando novedades sobre el paradero de los cinco pescadores desaparecidos.