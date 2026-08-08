Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un cultivo de hongos alucinógenos de grandes dimensiones en Maquinista Savio, partido de Escobar, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos.

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Los habitantes de la zona habían advertido sobre un fuerte y desagradable olor y movimientos sospechosos durante altas horas de la noche en dos inmuebles de la localidad.

A partir de esas denuncias, agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana comenzaron una investigación que permitió determinar que ambos domicilios estarían vinculados al cultivo, procesamiento, almacenamiento y eventual comercialización de estupefacientes.

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Un operativo que incluyó drones y tres allanamientos

Los investigadores utilizaron un dron para obtener registros fotográficos y fílmicos de los inmuebles. Todo el material fue remitido a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del fiscal Adrián González Charvay.

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Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos allanamientos en Maquinista Savio. Debido a la magnitud del hallazgo, también intervino personal especializado de la División Precursores Químicos de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA.

Además, participó un ingeniero agrónomo del SENASA, quien realizó una inspección ocular de los sectores destinados al cultivo y constató que el investigado no contaba con inscripción ante el organismo.

Durante los procedimientos fueron encontradas dos estructuras tipo “indoor” o gazebos. Una de ellas estaba destinada al cultivo de hongos en diferentes etapas de desarrollo, mientras que la otra contaba con distintos elementos compatibles con esa actividad.

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Habitaciones acondicionadas para el cultivo

Los efectivos también detectaron dos habitaciones especialmente acondicionadas para mantener un ambiente de cultivo controlado.

Según detallaron los investigadores, los espacios contaban con sistemas de calefacción, instrumentos para medir temperatura y humedad y dispositivos de riego.

En esos sectores fueron localizadas 171 bolsas con cultivos de hongos, además de numerosos elementos destinados a su producción, manipulación, fraccionamiento y pesaje.

Durante una primera inspección técnica, los especialistas observaron que algunos ejemplares presentaban características compatibles con hongos del género Psilocybe, que pueden contener psilocibina, una sustancia alcanzada por la legislación vigente sobre estupefacientes.

Qué secuestró la Policía Federal

Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre ellos se encontraban:

171 bolsas con cultivos de hongos .

Bloques de sustrato e insumos para el cultivo.

Elementos para procesamiento, fraccionamiento y pesaje.

Selladores térmicos y bolsas plásticas.

Frascos destinados a muestras.

Balanzas y dispositivos de riego.

Instrumentos para medir temperatura y humedad.

36 bloques de cultivo .

. 46 bolsas termoselladas con materia orgánica .

75 bolsas con materia orgánica en proceso de germinación .

50 bolsas con materia en proceso de germinación y brotes consolidados .

Una caja con hongos cultivados.

Un cuaderno con anotaciones.

El material quedó a disposición de la Justicia para continuar con los análisis correspondientes.

Detuvieron a un sospechoso en Núñez

La investigación también llevó a los agentes hasta un tercer inmueble, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Por orden del fiscal se realizó allí un nuevo allanamiento y fue detenido un hombre de nacionalidad uruguaya, de 55 años, señalado como sospechoso en la investigación.

Durante el procedimiento se secuestraron además una computadora y un teléfono celular bloqueado. Según informaron los investigadores, el propietario se negó a proporcionar el número de PIN del dispositivo.

Finalmente, tanto el detenido como todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Drogas.