Una investigación de la Justicia Federal permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en Azul y tenía conexiones con Olavarría. El dato más alarmante del caso fue el lugar elegido para la comercialización, un geriátrico donde convivían adultos mayores.

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La causa se inició en octubre del año pasado a partir de tareas impulsadas por la Fiscalía Federal local, con la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Azul. A lo largo de los meses, los investigadores realizaron seguimientos, tareas de inteligencia y registros fílmicos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la maniobra.

Según se pudo establecer, una mujer utilizaba tanto su vivienda particular como un geriátrico de su propiedad, para vender estupefacientes. En este último lugar residían personas de la tercera edad, lo que agravó significativamente la situación judicial.

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Las pesquisas determinaron que el geriátrico funcionaba como punto de venta y no de acopio. Además, lograron identificar a los presuntos proveedores: dos hombres oriundos de Olavarría que abastecían de droga a la principal imputada.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, ordenó una serie de allanamientos simultáneos, además de requisas personales y medidas sobre vehículos vinculados a la causa.

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En Azul, los efectivos lograron interrumpir una transacción en curso, interceptando a un comprador junto a la principal investigada. En el lugar se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, fraccionadas y en trozos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos clave que confirmaron la actividad ilícita.

En paralelo, los procedimientos se extendieron a Olavarría, donde se allanaron dos viviendas. Se incautaron estupefacientes, armas, dinero, dispositivos móviles y material probatorio relevante para la causa.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos un hombre oriundo de Olavarría y la propietaria del geriátrico. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras se aguarda su eventual traslado al Servicio Penitenciario Federal. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas semanas.