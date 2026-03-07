El intendente de Pablo Descalzo inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Ituzaingó con un discurso centrado en políticas ambientales, seguridad, salud y educación. Durante su intervención, el jefe comunal repasó avances de gestión y adelantó las principales iniciativas previstas para 2026.

Uno de los ejes del discurso fue el desarrollo ambiental del distrito. Descalzo destacó que durante 2025 el Plan Bosque Urbano 2030 permitió plantar cerca de 4.000 árboles y aseguró que el objetivo es alcanzar los 24.000 ejemplares en los próximos años.

“En 2026 vamos a profundizar acciones que distinguen y hacen única a nuestra ciudad”, afirmó el intendente.

En materia de seguridad, el jefe comunal remarcó que durante el último año se amplió la cobertura del patrullaje con la entrega de 40 móviles y la modernización del sistema de vigilancia. Según indicó, el municipio continúa renovando el anillo digital de seguridad, que actualmente cuenta con 600 cámaras y lectoras de patentes. Para este año, adelantó, se incorporarán más patrulleros y nuevas herramientas tecnológicas.

El intendente también anunció la renovación de la Plaza 20 de Febrero, una obra que ampliará el espacio verde en 1.000 metros cuadrados. El proyecto contempla la plantación de 100 árboles nuevos y más de 1.000 plantas autóctonas.

En el área de salud, Descalzo informó que en el predio donde funcionaba el antiguo hospital municipal se construirá una Unidad de Pronta Atención Municipal (UPAM). El nuevo centro contará con consultorios de guardia, shock room para adultos y niños, laboratorio, radiología, enfermería y sala de observación, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención sanitaria en el distrito.

La educación también formó parte de los anuncios. El intendente confirmó que el municipio ampliará aulas y espacios del Centro Regional Universitario, especialmente en el sector sur del edificio. Además, aseguró que el gobierno local continuará impulsando la construcción de la sede central del establecimiento.

“Vamos a seguir insistiendo con la construcción de la sede central, para que más temprano que tarde se cumpla el sueño de los y las ituzainguenses”, expresó.

Por último, Descalzo se refirió al aumento de la demanda en el sistema de salud municipal, especialmente en la entrega de medicamentos. Según precisó, en diciembre de 2024 unas mil personas solicitaban medicamentos en los centros de salud, mientras que actualmente la cifra asciende a cinco mil vecinos.

“Frente a esta realidad vamos a seguir acompañando a quienes más lo necesitan”, concluyó el intendente.