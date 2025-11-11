Una formación del Tren Sarmiento que iba desde la estación Moreno a Once descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers. Como resultado del incidente, una veintena de pasajeros resultaron heridos.

Dos vagones se descalzaron de las vías aunque todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Un total de veinte usuarios requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó el traslado de algunos a distintos hospitales de la zona. Ninguno corre riesgo de vida.

