Villa La Palangana, en Mar del Plata, quedó en el centro de una serie de episodios de extrema violencia que fueron registrados en videos y difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran a un numeroso grupo de personas atacando vehículos, arrojando piedras y botellas y protagonizando presuntos robos de autos, motos y bicicletas.

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La publicación fue realizada por la cuenta de Facebook Robos mdp , que aseguró que los incidentes se extendieron durante varias horas y que los vecinos realizaron llamados a la Policía ante la situación.

En varios de los videos difundidos también se observa el paso de móviles policiales por el sector. Según lo que muestran las imágenes, los patrulleros circulan por la zona mientras continúan los incidentes y posteriormente se alejan del lugar sin que se observe una intervención directa.

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Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante la noche, cuando un vehículo terminó incendiado dentro de Villa La Palangana y provocó una fuerte explosión que sorprendió a vecinos de distintos sectores de Mar del Plata.

De acuerdo con la información publicada por Robos MDP, el automóvil había sido robado en Juan B. Justo y Grecia. Durante la fuga, el vehículo habría sufrido un desperfecto y unas 20 personas lo habrían empujado hasta el interior del barrio, donde posteriormente fue prendido fuego.

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El incendio se sumó a las imágenes que ya circulaban sobre los hechos registrados durante las horas previas, en una situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Desde la cuenta que difundió los videos remarcaron que los vecinos venían advirtiendo sobre una situación que, según denunciaron, se encontraba “desbordada”.

Por el momento, la información sobre los robos y ataques surge principalmente de los videos y de los testimonios difundidos por vecinos en redes sociales, por lo que se aguardan mayores precisiones oficiales sobre los hechos, la intervención policial y el incendio del vehículo.