La polémica se desató durante el paro de trenes llevado a cabo esta mañana por el Sindicato de Conductores de "La Fraternidad" que afectó a más de un millón y medio de pasajeros que utilizan los servicios de las líneas Belgrano Norte, Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Urquiza. En ese marco, el titular del gremio Omar Maturano lanzó una fuerte acusación contra el Intendente de Chascomús, Javier Gastón, a quien acusó de haberlo llamado "negro de m.....". Sin embargo, en declaraciones a LaNoticia1.com, el jefe comunal del Frente de Todos salió a desmentir al ferroviario.

El escándalo explotó durante una entrevista en radio La Red, donde Maturano denunció "la compra fantasma de pasajes, lo que hace derivar pasajeros al autotransporte" y alertó que “algunas comunas de forma irregular asfaltaron vías en los pasos a nivel, lo que impide que los trenes paren en las estaciones de esas localidades". Fue en ese contexto, donde el sindicalista apuntó contra Javier Gastón. "Muchas combis van a Chascomús, donde no dejaban parar el tren los fines de semana porque el Intendente dice que somos unos negros de mierda. 'A estos negros no los dejo entrar', decía el Intendente'".

Consultado por LaNoticia1.com, Javier Gastón respondió sobre las explosivas declaraciones de Maturano y prefirió bajarle la temperatura a la pelea: "No es de mi interés entrar en esta polémica", contestó ante nuestros micrófonos. Además desmintió las acusaciones del sindicalista: "A nuestra ciudad llegan muchas formaciones todos los días. Nuestra ciudad es cada vez más elegida por turistas y visitantes y muchos de ellos llegan a través de las formaciones de Trenes Argentinos". "Trabajamos intensamente junto al sector privado para que esto suceda", explicó el jefe comunal.

"¿Porqué nos eligen? Nos eligen por nuestras bonades naturales, nuestra riqueza histórica y patrimonial, la posibilidad de un descanso al aile libre, la posibilidad de realizar actividades deportivas y recreativas en un ambiente natural; y nos eligen porque somos una ciudad amable", señaló Gastón. Y agregó: "El turismo es unos de los pilares de nuestra economía; como decimos siempre, con la llegada de turistas y visitantes se reactiva la economía local, tanto a través de los beneficiarios directos (prestadores, gastronómicos, etc) como indirectos (panaderías, lavanderías, carnicerías, etc)".

Además, el Intendente descartó de plano los dichos del líder de La Fraternidad, acerca de que el Intendente no quería al tren en su distrito: "En Chascomús estamos felices de que nos visiten; y en términos turísticos nuestra ciudad no es sólo una temporada de verano, trabajamos con el turismo todo el año". "En estos días estamos trabajando fuertemente para Semana Santa en lo que será el cierre de una gran temporada de verano.

Está más que claro que el señor Maturana ni me conoce a mi, ni conoce nuestra ciudad; jamás expresé tales palabras”, disparó el alcalde en LaNoticia1.com.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el titular de La Fraternidad sale a cuestionar al Intendente municipal de Chascomús. Hace una semana, cuando convocaron al paro de trenes a través de un comunicado, desde sindicato reprocharon "la negativa de intendentes a que los servicios ferroviarios se detengan en sus localidades, como en Chascomús". "El malestar ferroviario se impulsa por las conductas de los gobernadores que violentando la ley se adueñan de territorios ferroviarios que son propiedad de la Nación", habían señalado desde el gremio.