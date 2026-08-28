La Jornada sobre maíz, girasol y soja, organizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tuvo como eje los desafíos que plantea la actual campaña agrícola, atravesada por condiciones climáticas particulares y por la necesidad de adaptar las estrategias productivas.

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Mariano Carrillo -presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén- participó del encuentro desarrollado en el auditorio del Centro de Acopiadores de Cereales, donde se reunieron representantes del sector productivo, acopiadores, especialistas y organismos técnicos.

Durante su intervención, Carrillo destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial, entendiendo a la región como un sistema productivo y logístico integrado.

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Al respecto, el máximo funcionario de la autoridad portuaria señaló que “apuntamos a conformar una mancomunidad, una sinergia de intereses entre los públicos y privados, desde la tranquera hacia el muelle, sin limitarnos como Consorcio a la zona intraportuaria”.

En este sentido, remarcó que el desarrollo de la actividad agropecuaria y portuaria requiere una mirada integral del territorio, donde caminos, producción, almacenamiento, transporte y exportación funcionen de manera coordinada.

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Trabajo conjunto frente a los desafíos climáticos

Carrillo también puso en valor el trabajo articulado que el Consorcio viene desarrollando con distintos organismos para atender las dificultades generadas por las intensas precipitaciones registradas en la región.

A manera de ejemplo, señaló que durante los últimos meses se trabajó conjuntamente con el ente vial para desobstruir caminos afectados por anegamientos, destacando que se trata de una línea de acción que debe sostenerse mediante la cooperación entre los diferentes sectores.

El presidente interino del Consorcio consideró que las situaciones climáticas extraordinarias representan un desafío que requiere nuevas respuestas y una mayor coordinación territorial.

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“Este es el desafío de todos nosotros, que hoy nos convoca, y ese es el espíritu con el que trabaja Puerto Quequén”.

De la tranquera al muelle

La participación de Puerto Quequén en la jornada reafirmó una concepción estratégica del puerto como eslabón de una cadena de valor que comienza en el territorio productivo y culmina en los mercados internacionales.

En ese marco, Carrillo sostuvo que las dificultades actuales también pueden convertirse en una oportunidad para profundizar la cooperación y mejorar la capacidad de respuesta de la región.

“Los problemas llegaron para quedarse”, afirmó, planteando la necesidad de asumirlos como una oportunidad para trabajar con optimismo, fortalecer la articulación público-privada y “estar a la altura de las circunstancias”.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio y actualización para productores y actores vinculados a la campaña agrícola 2026/27, reafirmando la importancia de la información, la planificación y el trabajo colaborativo para afrontar un escenario productivo cada vez más complejo.

Puerto Quequén continúa promoviendo una visión integrada del desarrollo regional: producción, infraestructura, logística y exportación trabajando en conjunto para potenciar la competitividad de toda la cadena agroindustrial.