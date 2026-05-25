El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, advirtió sobre el impacto que podría tener la modificación del régimen de Zona Fría impulsada por el oficialismo y que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Según adelantó, intendentes de distintos espacios políticos comenzaron a reunir firmas para frenar el proyecto.

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En declaraciones a Radio Provincia, Moccero aseguró que su distrito “es una de las ciudades más frías” de la provincia de Buenos Aires y señaló que, incluso antes del inicio del invierno, ya se registraron “temperaturas de menos 4 y 5 grados”.

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El jefe comunal recordó que la iniciativa en debate en el Congreso fue impulsada originalmente desde Coronel Suárez y advirtió que, si el Senado aprueba los cambios, “va a tener consecuencias terribles en La Pampa, Bahía Blanca, Pigüé, Guaminí”, donde —según dijo— se registraron temperaturas “como las de Ushuaia, inclusive por debajo de los 13 grados”.

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En esa línea, calificó la propuesta como “ridícula” y sostuvo que “esto no le cuesta nada al Estado”, sino que actualmente “equilibra la tarifa con las de las zonas más frías del país”.

Moccero alertó además por el impacto en las boletas de gas. “El perjuicio va a ser en julio cuando lleguen las facturas con el 30 ó 50% de aumento”, afirmó, al tiempo que señaló que con los incrementos previstos “se va a pagar un 120% por encima del gas”, recursos que —según planteó— “van directamente a las empresas que proveen gas”.

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En ese punto, sostuvo que “el Estado no se ahorra nada, sino que hace un traspaso de fondos a las intermediarias”.

El intendente también advirtió sobre las consecuencias sociales y sanitarias de la medida. Consideró que “la gente se va a enfermar a causa de que no se va a calefaccionar” y que eso podría derivar en un mayor impacto en el sistema de salud, que “está explotado” en el marco del ajuste.

Por último, confirmó que “junto a jefes comunales de la Provincia de distintos colores políticos” impulsan una campaña de recolección de firmas en plazas para pedir que se frene “la destrucción de Zona Fría”.