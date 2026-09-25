La eliminación del régimen de Zona Fría comenzó a generar repercusiones en los municipios bonaerenses alcanzados por el beneficio. Uno de los primeros intendentes en pronunciarse fue Gustavo Barrera, de Villa Gesell, quien cuestionó con dureza la decisión adoptada por el Senado.

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“SACARON ZONA FRÍA: SON UNA RUNFLA DE SOCIÓPATAS”, escribió Barrera en su cuenta de X, al referirse al resultado de la votación.

El intendente sostuvo que la medida implica quitar “otro derecho a miles de familias” y cuestionó el impacto que tendrá sobre los hogares que utilizan el servicio de gas.

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SACARON ZONA FRÍA: SON UNA RUNFLA DE SOCIÓPATAS



Le sacaron otro derecho a miles de familias y volvieron a meter la mano en bolsillos que ya no dan más.



Que quede grabado quiénes fueron. En tiempo récord están dejando una marca de crueldad, ajuste y desprecio por la gente. pic.twitter.com/nEK6fLBCcC — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) September 24, 2026

“Volvieron a meter la mano en bolsillos que ya no dan más”, afirmó Barrera, quien además pidió dejar registrado quiénes fueron los legisladores que acompañaron la decisión.

“Que quede grabado quiénes fueron”, planteó el jefe comunal de Villa Gesell, antes de afirmar que “en tiempo récord” están dejando, según su interpretación, “una marca de crueldad, ajuste y desprecio por la gente”.

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La reacción de Barrera se da luego de que el Senado aprobara cambios sobre el régimen de Zona Fría, que contempla beneficios en la tarifa de gas para usuarios de distintas regiones del país, entre ellas numerosos municipios de la Provincia de Buenos Aires.

El debate había generado especial atención en territorio bonaerense por el impacto del esquema sobre localidades de la costa atlántica y otras zonas incorporadas al régimen. En la votación, de los tres senadores nacionales por la Provincia, Maximiliano Abad votó en contra, mientras que Wado de Pedro y Juliana Di Tullio estuvieron ausentes.

La discusión continuará ahora con las repercusiones políticas y municipales de una medida que impacta directamente sobre el costo del gas que afrontan los usuarios de las zonas alcanzadas.