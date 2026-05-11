Los intendentes del conurbano bonaerense empezaron a mover una discusión que promete generar un fuerte conflicto político y sindical: la posibilidad de municipalizar el servicio de recolección de residuos, uno de los contratos más costosos para las comunas.

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Uno de los que se pronunció sobre el tema fue el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, quien planteó la necesidad de revisar el esquema actual durante una entrevista en el programa Primer Plano, que conducen Adrián Noriega y Norman Díaz por canal Somos, de Flow.

“Es uno de los gastos más importantes que tiene cualquier Municipio, sobre todo aquellos que administramos grandes volúmenes de residuos. Me parece que tiene que existir un rediseño, y nos tenemos que sentar a hablar con los gremios, con los trabajadores y con las empresas”, sostuvo el jefe comunal.

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Además, Descalzo apuntó al Gobierno nacional por la carga impositiva que afrontan los municipios para sostener el servicio. Según explicó, una alternativa sería eliminar el 21% de IVA que pagan las comunas o aplicar una alícuota diferenciada.

“El año pasado Ituzaingó aportó casi 9 mil millones de pesos a las arcas del Tesoro Nacional y no volvió ni un centavo”, cuestionó.

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La reacción de Camioneros

La discusión ya provocó una dura respuesta del sindicato de Camioneros. Pablo Moyano salió al cruce de Hernán Doval, quien había pedido públicamente avanzar con la municipalización de los servicios de recolección y barrido.

Moyano acusó a Doval de actuar “como jefe de prensa de los intendentes” y advirtió que detrás de esa propuesta existe un intento de precarizar trabajadores y bajar salarios.

“Quieren destruir convenios y empujar a las familias trabajadoras a la miseria”, lanzó el dirigente sindical, quien también remarcó que el gremio no está dispuesto a “regalar ni un solo derecho”.

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El conflicto tiene hoy un caso testigo en Villa Gesell. Allí, el intendente Gustavo Barrera eliminó mediante decreto el servicio de barrido que prestaba la empresa Santa Elena, dejando sin trabajo a 45 empleados.

La medida derivó en un fuerte enfrentamiento con Camioneros y en una paralización de la recolección de residuos en el distrito. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, aunque hasta ahora no hubo acuerdo entre las partes.

Mientras tanto, varios municipios siguen de cerca el desenlace del conflicto, en una discusión que podría modificar el sistema de recolección de residuos en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.