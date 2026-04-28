“Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato de Donald Trump”, inició su discurso Javier Milei en el cierre de la cena de la Fundación Libertad. Luego resaltó que el liberalismo empezó a ganar en las urnas, y en ese sentido sostuvo que la izquierda “no tienen ningún problema de recurrir a la violencia”. “No tienen ningún problema de matarnos”, arremetió.

Ads

Además, el Presidente, defendió su gestión económica. “Los datos están mostrando que cada uno de los indicadores amerita que nos jactemos de que somos el mejor Gobierno de la historia, le guste o no le guste a la izquierda”, subrayó a la vez que sostuvo que “la cantidad de empleos subió en 113.000 puestos de trabajo".

“Los liberales cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y terminaron tomando la escena”, completó.

Ads

A la cena también asistieron otros dirigentes políticos de alcance nacional, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El encuentro en Parque Norte contó además con la participación del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa y vía Zoom de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Ads