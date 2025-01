El Presidente de la Sociedad Rural de Tandil, Alcides Fortunato, se refirió al anuncio del gobierno nacional sobre la baja de retenciones a los productos agrícolas. Celebró la medida pero pidió que no sea una medida electoral.

“Es una baja provisoria. La palabra 'provisoria' hace un poco de ruido, pero bueno, no es cuestión de ver siempre la parte vacía del vaso. Vamos a verlo andar esto, esperemos que después se consolide y tengamos un poco de oxígeno en la rentabilidad que está necesitando la gente del campo, más con este clima adverso con estas secas. A la gente habría que darle un poco de aire para que pueda mantenerse en la actividad, porque si vamos al fondo, es eso", dijo Fortunato al medio local La Voz de Tandil.

El dirigente agropecuario consideró la medida como positiva aunque advirtió: "La aplaudo, me parece interesante, hago votos porque esto sea el principio de cumplimiento de promesas electorales, y que no sea un oportunismo en un año electoral y esto sea una medida efectiva para ese año electoral, pero espero que no. Trato de ser optimista y apartarme de esa idea".

Sobre el devenir de “alivio al campo”, sostuvo: "No nos queda otra que aguardar, y también ejercer las herramientas, los instrumentos de presión que tiene el ciudadano para obtener que las cosas sean como se quiere que sean".