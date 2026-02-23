El gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento “extraordinario” en la tarifa de los colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevará el boleto a subir alrededor de un 15% a partir de marzo. A este ajuste se sumará además un 4,9% correspondiente a la fórmula de actualización atada a la inflación.

La medida alcanza a las líneas reguladas por la Provincia que circulan en distritos del conurbano bonaerense y en La Plata. Se trata de un incremento complementario al 10% extraordinario que había sido autorizado en diciembre para esos mismos servicios.

Ambos aumentos se adicionan a la fórmula vigente de actualización automática, que contempla un 2% más la inflación del mes anterior, mecanismo que se aplica de manera periódica para ajustar las tarifas.

Según se informó oficialmente, desde marzo el boleto mínimo de los servicios urbanos del Gran Buenos Aires pasará a costar $832,57 para los usuarios con tarjeta SUBE nominalizada. En tanto, quienes utilicen la SUBE sin registrar deberán abonar $1.323,78.

El nuevo cuadro tarifario implica una suba del 15,34% respecto de los valores vigentes desde el 1º de febrero y vuelve a impactar en el bolsillo de los pasajeros del transporte público en el principal conglomerado urbano del país.

