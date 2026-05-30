La concejal de Olavarría y ex diputada nacional Liliana Schwindt volvió a defender la Ley de Zona Fría y cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que busca derogar el régimen de subsidios al consumo de gas en distintas regiones del país.

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En diálogo con Radio Provincia, Schwindt recordó que la norma fue el resultado de "una lucha de muchos años" y rechazó los cuestionamientos que sostienen que fueron incorporadas localidades con climas templados.

En ese sentido, afirmó que Olavarría reúne condiciones climáticas que justifican plenamente su inclusión en el régimen. "Las temperaturas son tan bajas como en Ushuaia o El Calafate y siempre está en el ranking de las ciudades más frías. Hay estudios del Servicio Meteorológico Nacional y estadísticas históricas que lo pueden probar", sostuvo.

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La dirigente señaló que quienes promueven la derogación de la ley argumentan que se incorporaron ciudades que no deberían recibir el beneficio. Sin embargo, consideró que esos casos son excepcionales. "Puede ser que eso pase en tres o cuatro ciudades, pero el resto tienen un clima frío muy penetrante", remarcó.

Además, cuestionó los argumentos económicos utilizados para justificar la eliminación del subsidio. Según explicó, cuando se aprobó la ley se estableció un mecanismo de financiamiento a través de un fondo fiduciario alimentado por un recargo en las tarifas de gas.

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"Dicen que no les alcanza la plata y que tienen que sacar recursos del Tesoro, pero cuando hicimos la ley se acordó que la alícuota que se cobra a todos los usuarios era del 7,5% y podía extenderse hasta el 11%. Nunca tomaron esa posibilidad", indicó.

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Para Schwindt, detrás de la iniciativa existe otro objetivo. "Lo que buscan es manotear toda esta plata del fondo fiduciario para dársela vaya a saber a qué empresa, porque nosotros vamos a seguir pagando sin recibir ningún beneficio", afirmó.

La concejal también criticó el respaldo que obtuvo el proyecto entre legisladores de provincias del norte argentino. Según señaló, el acompañamiento se consiguió con la promesa de implementar subsidios energéticos durante el verano debido a las altas temperaturas.

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Por último, apuntó contra la gestión nacional y sostuvo que, lejos de corregir errores de gobiernos anteriores, está avanzando sobre políticas que considera positivas. "Este gobierno que dice que vino a corregir lo que nosotros hicimos mal, no sólo no lo está haciendo, sino que además está destruyendo lo que hicimos bien, como esta ley, la de etiquetado frontal y la de ludopatía", concluyó.