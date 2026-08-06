El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió que la campaña de vacunación antigripal registra una cobertura muy por debajo de la esperada, al revelar que apenas el 45% de los adultos mayores recibió la dosis contra la gripe, cuando el objetivo sanitario es superar el 90%. Las declaraciones fueron realizadas durante la entrega de ambulancias para Olavarría, junto al intendente Maximiliano Wesner.

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El funcionario sostuvo que las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación también permanecen por debajo de los niveles deseados y atribuyó esa situación a las dificultades en la provisión de vacunas por parte del Gobierno nacional.

"Eso dificulta llegar a los porcentajes de vacunación que deseamos y lamentablemente estamos viendo reaparecer enfermedades inmunoprevenibles como el coqueluche y el aumento de casos de hepatitis A", afirmó Kreplak en declaraciones reproducidas por el medio local infoeme.

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Según explicó, la discontinuidad en el abastecimiento provoca "oportunidades perdidas", ya que muchas personas concurren a vacunarse y no pueden completar el esquema previsto.

Además, cuestionó el rol del Estado nacional al considerar que, además de garantizar la distribución de vacunas, debería impulsar campañas de concientización, capacitar vacunadores, fortalecer la logística y evaluar la incorporación de nuevas vacunas al calendario oficial.

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En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios mediante operativos territoriales, postas móviles, vacunación en escuelas y actividades en espacios públicos para ampliar el acceso a la inmunización.

Wesner: "Cada vez son más los que necesitan del hospital"

Durante la conferencia, el intendente Maximiliano Wesner vinculó el escenario sanitario con la situación económica y aseguró que el deterioro del empleo y el desfinanciamiento de las obras sociales incrementaron la presión sobre el sistema público.

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"Nosotros recibimos a todos los olavarrienses y cada vez son más los que necesitan del hospital", expresó el jefe comunal, quien resaltó las inversiones realizadas por el Municipio en ambulancias, equipamiento, centros de atención primaria y capacitación del personal.

Además, advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema privado de salud y señaló que esa realidad termina trasladando una mayor demanda hacia los hospitales públicos.

En materia productiva, Wesner afirmó que Olavarría registra alrededor de 3.000 despidos, especialmente en los sectores de la minería y la construcción, como consecuencia de la paralización de la obra pública.

La demanda en IOMA creció hasta un 40%

Consultado sobre la situación de IOMA, Kreplak reconoció que la obra social de los empleados públicos bonaerenses también enfrenta un escenario complejo debido al incremento de la demanda.

Precisó que las consultas ambulatorias aumentaron cerca de un 40%, las prestaciones vinculadas a medicamentos de alto costo crecieron un 37% y la provisión de prótesis un 15%.

El ministro atribuyó ese crecimiento a las dificultades que atraviesan otras coberturas médicas y admitió que el mayor volumen de prestaciones genera demoras administrativas, aunque aseguró que la obra social continúa respondiendo a sus afiliados.

Por último, Kreplak destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio en el proceso de habilitación de geriátricos de Olavarría, al que calificó como "ejemplar". Explicó que, tras la pandemia, se intensificaron las inspecciones y la regularización de los establecimientos para garantizar mejores condiciones de atención y evitar que se repitan situaciones registradas en años anteriores.