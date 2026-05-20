Desde PAMI aseguraron que le pagaron las prestaciones a odontólogos y que quedó garantizada la continuidad del servicio
El instituto sigue con gravísimos problemas de financiamiento y los jubilados de todo el país sufren a diario los recortes en el acceso a la salud.
PAMI comunicó que este martes fueron abonados todos los vencimientos pendientes vinculados a prestaciones odontológicas y, de esta manera, trató de llevar tranquilidad a sus más de 5 millones de afiliados en todo el país.
“Hubo solo un pequeño retraso y pagamos todos los vencimientos a los odontólogos, así que no debe haber ningún corte. El Instituto sigue muy de cerca las prestaciones y se hizo el pago correspondiente”, dijo su director ejecutivo, Esteban Leguízamo.
Además, remarcó que “no tiene que haber ningún problema en la atención odontológica”. y aseguró que “los especialistas tienen garantizado el cobro por parte del Instituto”.
Por último, Leguízamo pidió a los afiliados informar cualquier inconveniente en la atención a través de los canales oficiales del organismo, como la línea 138 - PAMI Escucha y la aplicación Mi PAMI. “El afiliado tiene garantizadas las prestaciones y no pueden dejar de atenderlo por falta de pago. Necesitamos enterarnos de cualquier problema para actuar
en consecuencia”, finalizó.
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