En Carmen de Patagones, el distrito más austral de la provincia de Buenos Aires, José Rafael Picó dirige Argensur, un medio que combina cobertura local, regional y provincial, con miradas nacionales. Con 51 años y una trayectoria que comenzó en La Plata, Picó hace un periodismo independiente y comprometido con la comunidad.

Desde su base en Stroeder, un pequeño pueblo de apenas 2 mil habitantes, cubre noticias de toda la sexta sección electoral y del sur argentino, dando contexto a cada hecho. En su charla con LANOTICIA1.COM, habla sobre la política local, la vida en Patagones y los desafíos de informar desde los rincones más remotos de la provincia.

— Contanos un poco sobre vos. ¿Quién sos?

—Soy José Rafael Picó, con acento en la “o”. Tengo 51 años… bueno, ¿era 51 o 52? Me estoy mareando un poco con los años, ja. Empecé en La Plata, trabajando en medios locales y agencias como Impulso Aires, haciendo corresponsalías en la Legislatura bonaerense. En 2009, cuando nació mi hija, nos mudamos con mi señora a Stroeder, en el partido de Patagones. Ella es oriunda de esta zona. Ahí nació Argensur, con la idea de hacer un periodismo independiente, de decir lo que los demás no quieren contar.

— ¿Cómo fue el cambio de La Plata a Stroeder?

—Fue un cambio total. La Plata es la meca del periodismo bonaerense, todo el quilombo de la rosca… y acá, en Stroeder, es un pueblo de apenas 2 mil habitantes. El partido tiene unos 30 mil. Es tranquilo, distinto, podés dejar las llaves puestas en el auto y nadie te va a tocar nada. Todos se conocen, los hechos de inseguridad no son como en La Plata… El nacimiento de mi hija me cambió la cabeza y mudarnos con mi señora hizo que nos sintiéramos en casa rápidamente.

— ¿Cómo surgió la idea de Argensur?

—Con un amigo pensamos: “hay que hacer algo distinto, que sea regional, provincial y nacional”. Arrancamos a pan y agua, bancando gastos generales… ja, nada fácil, pero queríamos independencia. Nunca pedimos pautas en nuestro municipio porque eso te condiciona; nosotros decimos lo que otros no dicen, lo que no quieren que te digan.

— ¿Cuál es la filosofía de Argensur?

—Ser críticos, pero justos. Publicamos a todos: oficialismo, oposición, distintos partidos… algunos dicen que somos peronistas, otros que somos liberales… pero nosotros publicamos hechos comprobados, nada más. A veces la realidad supera lo que parece operación política, ja, pero no son operaciones, son verdades.

— ¿Qué es lo que más te apasiona del periodismo?

—La política me gusta, pero lo que más me gusta es informar. Que la gente sepa lo que pasa, ya sea en Chole Chuel, Río Negro, o acá mismo. Te encontrás con historias que nadie publica y de repente explotan: ¡sesenta mil visualizaciones en Facebook! Eso emociona. También me gusta que la gente reaccione, comente, debata… Eso es lo lindo de informar.

— Cubren mucho más que Patagones, ¿no?

—Exacto. Cubrimos la sexta sección electoral, y también Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Siempre buscamos contexto regional. La gente de Patagones no está aislada: les interesa lo que pasa en Viedma, Bahía Blanca, Coronel Dorrego… Bahía Blanca es el centro que nuclea todo en esta región, y nosotros lo conectamos con los pueblos pequeños. Además apuntamos al turismo: mostrar Bahía San Blas, Los Pocitos… la gente se entusiasma.

— Contanos cómo es Patagones y sus localidades.

— Bueno, la cabecera es Carmen de Patagones, con Pradere, Villalonga, Estruedas, Caldiero Cazas… y los núcleos turísticos como Bahía San Blas, Los Pocitos y el balneario La Baliza. Stroeder, donde vivimos, es chico pero con mucha vida. Bahía San Blas es un paraíso: 60 kilómetros de ripio hasta la isla… pero cuando llegás, es tranquilidad total, pesca, playa de arena… es para desenchufarte lejos de la gran ciudad. Igual no todo es color de rosa, también tenemos nuestros problemas. El principal es la falta de suministro y la mala calidad del agua que llega a los pueblos.

— ¿Cómo manejan la relación con la política? ¿En Patagones se sienten escuchados?

— Es complicada, ja. Algunos nos quieren, otros no. Tuvimos un intendente del PRO y ahora uno peronista, y siempre mantuvimos una postura crítica. Actualmente con la secretaría de prensa del municipio no tenemos relación; no fue nuestra decisión. Y pese a que somos la última patita del territorio bonaerense, la Provincia nos tiene presente. Ha mandado apoyo sanitario, ambulancias… pero lo que vemos es que falta gestión municipal. Además, el Concejo Deliberante está fragmentado: cinco bloques distintos para 16 concejales. La última sesión preparatoria, la oposición se levantó dejando al oficialismo con las principales comisiones. Hay mucha interna, como a nivel provincial o nacional.

— ¿Alguna historia que los haya emocionado especialmente?

— Sí, varias. Por ejemplo, un policía en Río Negro que se tiró al río a salvar a un nadador. También ayudamos con búsquedas de personas en distintas zonas. Son historias que impactan, que muestran lo mejor de la gente. Eso es lo lindo de informar: que la verdad llegue y genere reacción.

— ¿Qué recomendás a quien quiera conocer Patagones?

— Bahía San Blas y Los Pocitos son imperdibles. La pesca es increíble, el mar parece una pileta. Es un lugar que muchos municipios quisieran tener y no saben aprovechar. También recomiendo recorrer las localidades del interior, cruzar los ríos y conectarse con la historia y la cultura local. Un diamante sin pulir, como digo siempre, ja.

— Por último, ¿cómo ves el periodismo desde un lugar tan remoto?

— Es un desafío y un privilegio. Desde Stroeder podemos contar historias que llegan a toda la provincia e incluso al país. La gente nos lee, comenta y comparte. Eso demuestra que el periodismo independiente puede florecer, incluso en los rincones más alejados de la provincia de Buenos Aires. Y lo más lindo es que logramos conectar con vecinos, mostrar lo que otros no muestran y, al final, cumplir con la esencia de informar.