En la previa de la final del Mundial 2026, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, salió al cruce de una serie de fake news vinculadas a la Selección argentina que circularon en redes sociales y apuntó contra cuentas libertarias que difundieron esos contenidos.

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A través de su cuenta de X, el jefe comunal cuestionó al influencer Gordo Dan y al usuario Danann, a quienes acusó de replicar información falsa. "Le entró la balubi, está desesperado y tira fruta", escribió Zurro, en una publicación en la que también lanzó duras críticas contra quienes compartieron esas versiones.

Al gordo Dannan (@AlberdianoArg ) le entró la balubi está desesperado y tira fruta.

La tenes adentro @DanannOficial @GordoDan_ y @FranFijap knock-out https://t.co/KyrHSZzgg9 — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) July 19, 2026

La reacción del intendente se produjo luego de que se viralizaran publicaciones que atribuían declaraciones políticas a figuras vinculadas con la Selección. Una de ellas aseguraba falsamente que Emiliano "Dibu" Martínez había realizado una crítica contra el kirchnerismo en una supuesta entrevista con Infobae, algo que no ocurrió.

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Además, en redes sociales circuló un audio falso atribuido a Máximo Kirchner en una supuesta entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum, donde se le adjudicaban cuestionamientos hacia el arquero argentino por sus vínculos con Inglaterra y la causa Malvinas.

Al gordo Dannan (@GordoDan_) le entró la balubi está desesperado y tira fruta.

La tenes adentro @DanannOficial https://t.co/COGasLDnqG — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) July 19, 2026

El propio Tenembaum desmintió haber realizado esa entrevista y aclaró en redes sociales que nunca había mantenido esa conversación. Desde La Cámpora también rechazaron el contenido y señalaron que el audio difundido era falso.

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En ese contexto, Zurro utilizó sus redes sociales para cuestionar la circulación de información falsa durante un momento de alta exposición pública de la Selección argentina, que volvió a quedar en el centro de la conversación política y social en la previa de la final del Mundial.