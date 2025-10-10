El periodista local de Pergamino, Ángel Pinto, brindó este jueves un relato detallado sobre la situación de la alumna más afectada por la explosión en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua. La niña de diez años se encuentra internada en el Hospital Garrahan, con lesiones críticas en la cara y un ojo comprometido, según confirmó Pinto en declaraciones televisivas a C5N.

El traslado se realizó en helicóptero desde Pergamino hasta Buenos Aires, aunque por problemas con el helipuerto del hospital, que no estaba en condiciones, la aeronave debió aterrizar en una plaza cercana. Desde allí, la menor fue trasladada en ambulancia al interior del hospital.

“Si el helipuerto hubiera estado operativo, la hubieran llevado directamente al Garrahan”, explicó Pinto, y agregó que, hasta el momento, no hay información oficial sobre la evolución médica de la alumna. El periodista precisó además que algunos trabajadores del hospital se encuentran de paro, lo que complica la atención, aunque la menor está siendo asistida en la unidad de cuidados intensivos (UCI 45).

Pinto relató cómo se vivieron los primeros minutos tras la explosión: el experimento de la alumna simulaba un volcán, pero una falla en la proporción de los químicos provocó la explosión. “Una esquirla de metal impactó cerca de su cabeza, rozando el cerebro”, dijo el periodista, quien destacó la rapidez con la que el personal médico local intervino antes de decidir el vuelo sanitario.

Otros estudiantes y personal del establecimiento también resultaron heridos, con cortes, quemaduras y descompensaciones, aunque en menor gravedad. “La feria se realiza todos los años y nunca había pasado algo así”, señaló Pinto, quien además explicó que las pericias policiales están en curso para determinar las causas exactas del accidente.

La comunidad de Rancagua, partido de Pergamino, permanece consternada. Vecinos y familiares acompañaron a los heridos, mientras que efectivos policiales y peritos investigan la dinámica del accidente. Según Pinto, la situación generó conmoción nacional por la magnitud de la explosión y las imágenes que circulan en medios y redes sociales.