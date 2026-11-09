En silencio, lejos de las multitudes y del movimiento que genera la visita papal, 16 religiosas de Pilar llevaron adelante una tarea extraordinaria: preparar alrededor de un millón de hostias para las misas del papa León XIV en la Argentina.

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El trabajo se realizó en el Monasterio de la Visitación de Santa María, donde las hermanas debieron modificar su rutina habitual para responder a un encargo que quedará marcado en la historia de la comunidad.

Según publicó Pilar a Diario, el pedido llegó a través del sacerdote Alejandro Russo, párroco de la Catedral de Buenos Aires, quien se comunicó con las religiosas para consultarles si podían asumir la elaboración de las hostias destinadas a las celebraciones papales.

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La respuesta fue afirmativa, aunque el desafío implicaba un esfuerzo considerable. Habitualmente, el monasterio produce unas 60.000 hostias por semana, una cantidad que puede duplicarse ante acontecimientos especiales. Para alcanzar el volumen solicitado, las hermanas extendieron sus jornadas y reorganizaron las tareas.

Las más jóvenes se involucraron especialmente en la producción, mientras que las religiosas mayores también encontraron distintas formas de colaborar. Cada integrante de la comunidad aportó su esfuerzo para cumplir con el compromiso.

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Cómo se elaboran las hostias

El procedimiento requiere pocos ingredientes, pero demanda dedicación y cuidado en cada etapa. La preparación comienza con una mezcla de harina de trigo y agua, que luego se cocina en planchas especiales.

Una vez obtenidas las láminas, se humedecen y se cortan en pequeñas piezas circulares que posteriormente se utilizan durante la celebración de la Eucaristía.

Esta actividad representa una de las principales fuentes de ingresos para el sostenimiento del monasterio. Además de hostias, las religiosas producen rosarios, dulces y artesanías, y mantienen una huerta y una pequeña granja.

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Una comunidad con historia en Pilar

Las hermanas pertenecen a la Orden de la Visitación de Santa María, fundada en Francia en 1610 por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. La congregación llegó a la Argentina en 1876 y, después de establecerse en distintos puntos de Buenos Aires, se instaló en Pilar en 1982.

Desde entonces, el monasterio forma parte de la historia religiosa y comunitaria del distrito.

La vida cotidiana de las religiosas se organiza alrededor de tres pilares: oración, trabajo y convivencia. Aunque viven en clausura, su actividad espiritual también está vinculada con las necesidades de la sociedad, las familias, los enfermos y las personas que atraviesan situaciones difíciles.

En esta oportunidad, su labor trascendió los muros del monasterio y tendrá un lugar especial en las celebraciones que reunirán a miles de fieles.