Tras anunciarlo oficialmente el año pasado, Fernando Burlando reafirmó que competirá para ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Este domingo, en una entrevista con radio La Red, aseguró: “La grave crisis de institucionalidad que hay y fundamentalmente muchos impresentables que se quieren presentar como salvadores y ya nos han tomado el pelo varias veces, hace que yo haya tomado la decisión y que trate de luchar por un lugar en la Cámara para poder representar a mi provincia de la mejor manera”.

En noviembre del 2024, el abogado había lanzado oficialmente su postulación a través de un video que difundió en redes sociales y había referenciado los mismas motivaciones: “La realidad de una provincia enormemente rica por sus campos, sus industrias y por su gente, al mismo tiempo enormemente carenciada. Acorralada por la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la droga. Acorralada como lo está nuestro querido país”. Ahora, desde su mansión en Uruguay, Burlando fue aún más lejos y consignó que el objetivo final es ir por la Gobernación de la Provincia.

“Da la sensación, desde acá, yo estoy en Punta del Este todavía, que ya está armada una guerra de vecinos contra vecinos. Y eso es a causa de quienes tienen que precisamente solucionar los problemas de la gente, como lo es fundamentalmente la inseguridad", analizó el letrado y ejemplificó: “Los jubilados que tienen que tomar, hacer justicia por mano propia. Eso realmente es la verdadera ausencia del Estado".

En ese marco, continuó enumerando: “Realmente, donde te metes, hay episodios durísimos. No solamente estos episodios donde terminan vecinos muertos y vecinos con dramas de por vida, sino, no sé, te metes en la autopista, te tiran un piedrazo, tenés un hecho de violencia. En los barrios nos estamos enrejando directamente como si fuesen unidades carcelarias y la cosa tiene que ser al revés”.

"Y la problemática es general, es de todos, del Estado nacional, provincial, todos tienen que ponerse de alguna manera firmes para que se aplique la ley, para generar un verdadero cambio también en lo cultural y en lo que se refiere a la educación. Para, por lo menos, tratar de aspirar a vivir en unos años de una manera diferente”, aseguró el abogado.

En esa línea y en modo candidato afirmó: “Cuando uno llega a determinados sitiales, y tal vez no me favorece lo que voy a decir, pero ahí se acaban los compromisos. Ahí se acaban los compromisos. El único compromiso es con toda la gente. O sea, hoy creo que hay enfermedades sociales que hay que exterminar, que hay que declarar la guerra, como ya lo dije varias veces”.

Asimismo, en cuanto a sus objetivos detalló: “En principio, la inseguridad, el orden, la prolijidad, luchar en contra de la corrupción, luchar en contra de los jueces malos, de los que no quieren que el país salga adelante. No te olvides que en todo esto nosotros hemos sistemáticamente responsabilizado muchísimo a la política, pero la política fue ayudada también por otros poderes. El Poder Judicial también ayudó a la política”,

Y añadió: “La estructura de una República, los tres poderes fundamentales, los que mantienen esa columna vertebral con controles, son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el Judicial cumple una función tan importante, tan importante, que evidentemente yo creo que escudados tal vez en la no publicidad, en que no se conocía mucho la cara de algunos funcionarios, operaron y trabajaron, y trabajaron, sin darles explicaciones al pueblo”.

“A ver, tenemos que empezar a hacer conocer esto, aprovechar esta situación de digitalización, de globalización, de comunicación, para que todos, si hacen algo malo, o algo que no corresponde, se avergüencen. Y aparte, que den explicaciones, y si no pueden dar explicaciones, que se vayan a su casa, porque no nos sirven para nada. Tenemos que pensar en devolverle las cosas a la gente y al pueblo. Es sencillo, y la gente lo que quiere hoy es vivir tranquila, entre otras prioridades”, sentenció Burlando.

Y remarcó: “Pero más allá de eso creo que uno tiene mucho para perder cuando se mete en la política porque la política está muy mal mirada. Creo que llegó el momento del verdadero cambio donde uno tiene que entregarse. Lo mío es un sueño y un proyecto. Yo voy a llegar hasta donde me deje la gente o hasta donde pueda. Si no se da, listo, volveré a mi casa, pero con la conciencia tranquila que intenté llegar a algo por mi país, por mi provincia”.

En esa línea destacó que su formación profesional transcurrió en “la educación pública, me especialicé con educación pública, me han permitido darme gustos de trabajar durante años y dedicarme a otras actividades gracias a lo que me dio de educación mi país. Entonces, bueno, algún momento hay que devolver”.

En cuanto al equipo y filiaciones partidarias, no brindó detalles y esquivó la pregunta anunciando sus intenciones de competir en el 2027 por el sillón de Dardo Rocha: “Vamos armándolo día a día, pero tenemos ya una estructura importante donde fundamentalmente el proyecto seguramente es final, puede ser la gobernación de la provincia y tratar, obviamente, de emprolijar y sacar todas esas cosas que le hacen tanto daño y perjudican a tantos bonaerenses".