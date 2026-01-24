Las autoridades sanitarias de Tandil encendieron una señal de alarma ante el notable incremento de casos de sífilis, una infección de transmisión sexual que muestra una tendencia en alza sostenida durante los últimos años, con especial impacto en adultos jóvenes. La Dra. Florencia Bruggeser, jefa del Servicio de Infectología y Epidemiología del Hospital Municipal Ramón Santamarina, remarcó que la situación local se inscribe en un fenómeno de alcance regional.

De acuerdo con los datos epidemiológicos del sistema público de salud, el aumento de contagios resulta evidente. Mientras que en 2015 se registraban alrededor de 60 casos, en 2023 la cifra ascendió a 87, y el año pasado se notificaron 116 casos, lo que representa un crecimiento significativo en menos de una década.

Sin embargo, la especialista aclaró que los números podrían ser aún mayores. “Estas cifras pueden representar un subregistro, ya que solo contemplan al sistema público y dependen de que el médico consigne correctamente el diagnóstico en la consulta”, explicó Bruggeser.

En cuanto al perfil de las personas afectadas, la médica indicó que el grupo etario más vulnerable se encuentra entre los 15 y 34 años. Dentro de ese rango, se detecta una mayor cantidad de casos en mujeres, situación que se explica por la mayor frecuencia de controles ginecológicos y análisis durante el embarazo. “El hombre suele consultar menos ante la aparición de lesiones”, advirtió.

Qué es la sífilis

Es una enfermedad causada por una bacteria y, sin tratamiento, puede evolucionar en distintas etapas. En la fase primaria, aparece el llamado chancro, una úlcera indolora que puede localizarse en los genitales, la zona perianal o la boca, acompañada por inflamación de ganglios. Esta lesión suele desaparecer sola, lo que genera una falsa sensación de curación. La sífilis secundaria puede manifestarse entre tres meses y un año después, con lesiones cutáneas, siendo característico el sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies. En la etapa terciaria, tras años sin tratamiento, la infección puede afectar órganos vitales como el corazón y el sistema nervioso central, provocando daños irreversibles.

Uno de los puntos más críticos señalados por la especialista es la sífilis congénita, que ocurre cuando la madre transmite la infección al bebé durante el embarazo. “Puede generar internaciones, secuelas y trastornos graves en el recién nacido”, alertó Bruggeser.

A pesar del escenario preocupante, desde el sistema de salud remarcan que la sífilis tiene cura si se detecta a tiempo. La penicilina continúa siendo el tratamiento de elección, con esquemas que varían desde una dosis única intramuscular hasta tres aplicaciones, según el estadio de la enfermedad.

En materia de prevención, la médica fue contundente: “El uso del preservativo es la medida fundamental para evitar esta y otras infecciones de transmisión sexual”. Además, recordó que los Centros de Salud, la Guardia y el Servicio de Infectología del Hospital Ramón Santamarina cuentan con preservativos gratuitos a disposición de la comunidad.